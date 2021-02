Studio Wildcard annonce ARK: la série animée fera ses débuts en 2022

Lors des Game Awards, Studio Wildcard a annoncé ARK: La série animée. L’émission est basée sur la série des dinosaures mais ne débutera qu’en 2022. Parallèlement à l’annonce, il y avait une bande-annonce étendue et le casting de la voix, qui est rempli d’acteurs bien connus.

ARK: La série animée comprendra quatorze épisodes de 30 minutes et a actuellement deux saisons en production. L’histoire met en vedette la paléontologue australienne Helena Walker, qui vit actuellement dans les temps modernes. Après une tragédie, elle se réveille sur l’ARK. Le nouveau monde est peuplé de dinosaures et d’autres créatures que l’on croyait éteintes.

Avec l’aide de quelques amis et ennemis potentiels, Helena est obligée d’apprendre à survivre et à coexister dans le nouveau monde. Helena est toujours en danger, que ce soit des prédateurs ou des chefs de guerre impitoyables. En même temps, elle essaie d’apprendre la vérité sur cette terre étrange et peut-être comment rentrer chez elle.

Studio Wildcard travaille avec le réalisateur Jay Oliva, qui a précédemment travaillé sur Batman: Le retour du chevalier noir et Justice League: Le paradoxe de Flashpoint. Oliva travaillera en tant que productrice exécutive et co-showrun la série télévisée d’animation. Le studio d’animation Lex et Otis travaille sur la série, ainsi que sur la musique composée par Garth Coker, connu pour son travail sur Ori et la volonté des feux follets.

Les créateurs du jeu, Jeremy Stieglitz et Jesse Rapczck, travaillent également en tant que producteurs exécutifs. Il avait été précédemment annoncé que Vin Diesel rejoignait Caractère générique de studio en tant que président de Creative Convergence et en tant que producteur exécutif de ARCHE 2 et la série animée.

Le personnage nouvellement révélé de Diesel, Santiago, apparaîtra dans ARCHE 2 et aussi dans ARK: La série animée. L’acteur prêtera également sa voix pour donner vie au personnage.

La bande-annonce et les articles promotionnels présentent certains des talents vocaux annoncés pour travailler sur l’adaptation. Ils incluent Karl Urban, Russell Crowe, Michelle Yeoh, Devesh Jacobs, Madeline Madden, David Tennant, Elliot Page, etc.

Jeremy Stieglitz a déclaré:

Être capable de mélanger des personnages fantastiques de toute l’histoire de l’humanité est l’une des joies uniques de raconter des histoires dans le ARCHE univers. Mais plus que cela, cette série est un récit profondément personnel sur l’amour et le chagrin, et sur la manière dont ces deux émotions les plus puissantes se manifestent chez différentes personnes. De plus, bien sûr, apprivoiser et chevaucher des dinosaures!

ARK: La série animée fera ses débuts en 2022.