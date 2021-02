Studio Ghibli révèle de nouvelles images de parcs à thème Anime

La célèbre société d’animation japonaise Studio Ghibli célèbre le succès international avec des films d’animation comme « Mon voisin Totoro », « Princesse Mononoke », « Spirited Away » et « Howl’s Moving Castle » du cerveau Hayao Miyazaki et atteint bientôt le statut de culte.

Il y a déjà un musée Ghibli à Tokyo avec les dessins et les brouillons des différents artistes d’anime pour les différents films. En raison de l’énorme assaut de fans à travers le monde, le studio a décidé d’en construire un il y a deux ans Parcs à thème Ghibli.

Pendant ce temps, les travaux de construction de l’été dernier sur le site d’environ 200 hectares du parc public Moricoro à Nagakute a commencé là où l’EXPO 2005 a eu lieu auparavant. Il y a des premiers concepts artistiques pour le parc Ghibli ici.

Nouveaux designs pour Ghibli Park

De nouveaux designs de certains bâtiments ont maintenant été présentés au public et aux fans pour la première fois. Il est sur le point de voir Le château en mouvement de Howl du film du même nom ainsi que celui Village de Mononoke ou ça Vallée des sorcières du « petit service de livraison de Kiki » dans une vidéo.

L’ouverture officielle du nouveau parc à thème Ghibli est pour Automne 2022 prévu. Le parc d’attractions est dans le divisé en cinq zones:

Colline de la jeunesse

Grand entrepôt Ghibli

Forêt de Dondoko

Village de la princesse Mononoke

Vallée des sorcières

Des statues de créatures tirées des films seront placées dans tout le parc. Les visiteurs peuvent se promener dans des répliques détaillées de bâtiments et de paysages, tout comme dans les films d’animation populaires et magiques. En plus des commerces, l’entrepôt de Ghibli est également propice au bien-être physique avec de nombreux casse-croûte et étals. Selon l’entreprise, environ 1,8 million de visiteurs sont attendus chaque année.