Studio Ghibli : le dernier film de Hayao Miyazaki est presque terminé

le dernier film de Studio Ghibli être interprété par le réalisateur acclamé Hayao Miyazaki c’est presque fini. Le président de Ghibli, Koji Hoshino a donné la première mise à jour du film »Comment vivez-vous? », déclarant qu’il a »progressé très bien » et qu’il sera bientôt terminé.

Bien que Hoshino ait assuré que le film en était à ses dernières étapes de production, il n’a pas donné de date de sortie pour ce qui sera la dernière production que Miyazaki fera. Même les animateurs sont encore en train de peaufiner certaines scènes. « Nous dessinons toujours tout à la main, mais cela nous prend plus de temps pour terminer un film parce que nous dessinons plus d’images », a déclaré le producteur. Toshio Suzuki.

»Comment vivez-vous? » est l’une des plus grandes équipes de production de films avec laquelle Studio Ghibli a travaillé à ce jour. « Quand nous avons réalisé ‘Mon voisin Totoro’, nous n’étions que huit animateurs », a déclaré Suzuki. « Actuellement, 60 animateurs travaillent, mais nous ne pouvons faire qu’une minute d’animation par mois. »

Annoncé en 2017, »How Do You Live? » est le dernier film sur lequel Hayao Miyazaki travaillera avant de prendre sa retraite. Bien que le réalisateur japonais ait pris sa retraite à la fin des années 1990, il est revenu à la réalisation de « Spirited Away » en 2002, pour lequel il a remporté le prix du meilleur film d’animation.

Le prochain film est une adaptation du roman du même nom de Genzaburo Yoshino sorti en 1937. L’histoire suit un garçon de 15 ans nommé Copper, qui fait face à la mort prématurée de son père. C’est ici qu’il commence à poser des questions sur la vie, trouvant un journal de son oncle qui lui donne des indices sur le fonctionnement du monde.

Le roman »How Do You Live? » a reçu sa première traduction en anglais en octobre 2021, avec l’auteur Neil Gaman écrire le prologue. Gaiman était enthousiasmé par l’implication de Miyazaki dans l’adaptation au grand écran.

« Je suis très heureux que M. Miyazaki réalise son film car cela signifie que 84 ans après son écriture, le roman de Yoshino peut être lu en anglais et pourra bientôt être vu dans les salles », a écrit Gaiman.

»How Do You Live? » de Studio Ghibli n’a pas encore de date de sortie officielle.