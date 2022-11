Studio Ghibli annonce une nouvelle collaboration avec Lucasfilm

Il semble que Studio GhibJe vais faire un voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le célèbre studio d’animation à l’origine de grands films comme »Mon voisin Totoro » et »Le Voyage de Chihiro » vient de publier une vidéo sur son compte Twitter officiel où seul son logo est visible avec celui de lucasfilm.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si Studio Ghibli est à l’origine d’un projet « Star Wars », mais cette publication implique officiellement que les deux studios travaillent sur une nouvelle collaboration.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Studio Ghibli : le dernier film de Hayao Miyazaki est presque terminé

Avec très peu de détails sur le projet à venir, les fans ont spéculé sur le sujet de cette mystérieuse vidéo. Certains insistent sur le fait que les studios travaillent sur un film d’animation dans le style classique de l’art Ghibli.

D’autres ont dit qu’il s’agissait probablement d’une production d’une autre des propriétés intellectuelles de Lucasfilm telles que »Indiana Jones » O »saule », les deux faisant leur retour l’année prochaine. Plus d’informations sur cette collaboration seront partagées dans les mois à venir.

Si un film »Star Wars » est confirmé, ce ne serait pas la première fois que la saga créée par George Lucas est adaptée en anime, puisqu’auparavant, la série Disney+ »Star Wars : Visions », présentait déjà cette animation style.

L’émission d’anthologie a réuni divers studios d’animation pour raconter des histoires originales et non canoniques qui s’appuyaient sur l’esthétique et les personnages uniques de la franchise. Kamikaze Douga, Studio Colores, Geno Studio et Trigger faisaient partie des collaborateurs qui ont réinventé la galaxie très, très loin.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Parc Ghibli : Voici à quoi ressemble le parc à thème du Studio Ghibli

Star Wars : Rey devait à l’origine être la fille d’Obi-Wan

Beaucoup disent que la collaboration entre Lucasfilm et Studio Ghibli est probablement liée à la deuxième saison de »Star Wars : Visions ». La série a reçu plusieurs critiques positives de la part des fans, beaucoup applaudissant l’effort de réinventer la franchise dans un style d’animation entièrement nouveau.

Quant à « Star Wars: Visions » saison 2, le showrunner James Waugh a confirmé que les prochains épisodes comprendront plus que de simples anime, laissant entendre qu’il comportera également un style d’animation occidental.

Le projet Studio Ghibli et Star Wars n’a pas encore de date de sortie officielle.