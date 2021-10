Studio dirigé par Amy Hennig créant un jeu Marvel

Skydance New Media, le développeur contenant des talents tels que la créatrice d’Uncharted Amy Hennig, a annoncé aujourd’hui qu’il développait un jeu Marvel original. Le titre sera un « jeu d’action-aventure à succès basé sur la narration, mettant en vedette une histoire complètement originale et une interprétation de l’univers Marvel ». Dans l’ensemble, Skydance New Media affirme qu’il tente de créer « des expériences haute fidélité et richement interactives conçues pour les plateformes de jeux traditionnelles ainsi que pour les services de streaming émergents ». Vous pouvez parier que la PlayStation 5 fera partie de cette gamme.

Amy Hennig, maintenant présidente de Skydance New Media, a déclaré : « Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu. L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et les sensations fortes du genre d’aventure pulp que j’adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment. »

Le personnage ou l’équipe Marvel sur lequel le jeu sera basé n’a pas été divulgué, mais avec Spider-Man, Wolverine, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie déjà couverts, nous devons supposer que ce sera une bande dessinée visage de livre qui n’a pas encore reçu de titre original. Le projet semble également être assez tôt dans le développement, il sera donc probablement en concurrence pour attirer l’attention de Marvel’s Wolverine plutôt que de Marvel’s Spider-Man 2. Même alors, il pourrait encore être plus éloigné.

« Pour créer cette toute nouvelle expérience interactive, Skydance New Media a réuni une équipe de développeurs accomplis avec des décennies d’expérience AAA dans les jeux d’action et d’aventure, ainsi qu’une équipe diversifiée de consultants créatifs des mondes du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée. . » Amy Hennig a également prêté son expertise à Forspoken, une exclusivité console PS5, où elle sera créditée en tant que scénariste.

