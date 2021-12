Studio 666 : Première bande-annonce de comédie d’horreur avec Foo Fighters

Le groupe de rock Foo Fighters est au sommet de sa carrière puisqu’il a récemment été intronisé au Rock And Roll Hall of Fame exactement la même année où il était déjà nominé pour cet honneur tant convoité par des milliers de musiciens à travers le monde et récemment. a annoncé le lancement d’un projet extrêmement prometteur.

Dave Grohl et compagnie ont annoncé début novembre le lancement de « Studio 666 », une nouvelle comédie d’horreur dans laquelle les membres du groupe dirigé par l’ancien batteur de Nirvana participent à un film inspiré de leur propre processus créatif, mais avec une touche surnaturelle.

Aujourd’hui, la première bande-annonce officielle de cette nouvelle cassette inspirée des tentatives des Foo Fighters d’enregistrer leur dixième album studio dans un manoir situé dans le sud de la Californie a été révélée, où ils découvriront des forces surnaturelles qui perturbent progressivement leur processus créatif, mettant leur vie sens dessus dessous. .

Le film a un scénario original écrit par Grohl lui-même, qui l’a décrit comme une « bande gore drôle qui déchire ». Le chanteur principal du groupe se produit aux côtés de Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffree, en plus de jouer Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin.

« Studio 666 » est réalisé par BJ McDonnell, dont la dernière œuvre a été réalisée en 2013 avec la bande slasher « Hatchet 3 ». Son arrivée en salles aux États-Unis est prévue pour le 25 février 2022, sa potentielle sortie internationale restant à confirmer. Le réalisateur a souligné que le film reprend certains éléments des films d’horreur réalisés dans les années 60 et 70.

« Studio 666 » n’est pas la première expérience de Grohl avec le grand écran. L’année dernière, il a sorti le documentaire « What Drives Us », dans lequel il analyse son propre processus créatif tout en présentant une introspection personnelle sur sa vie. Le musicien a également joué le diable aux côtés de Jack Black et Kyle Gass sur « Tenacious D and The Pick of Destiny ».