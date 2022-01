‘Studio 666’ : le nouveau film avec ‘Foo Fathers’

PREMIÈRES

Le film détaillera le dixième album Medicine at Midnight et aura un assaisonnement comme un mystère.

‘Atelier 666’

‘Atelier 666’ est l’une des prochaines sorties à sortir en salles en février avec Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee.

Le film commence lorsque le leader du groupe de rock, Pères Foo il emménage dans le manoir qui fait partie de l’histoire du rock and roll pour enregistrer son dixième album. Après leur arrivée au manoir, Dave et le reste du gang seront mis au défi de combattre des surnaturels qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie de chacun d’eux.

Le film est chargé de BJ Mc Donnel et dans le casting sont aussi les acteurs Whitney Cummings, Will Forte, Jenna Ortega, Leslie Grossman et Jeff Garlin. La production sera racontée par Dave Grohl, avec le scénario de Jeff Buhler et Rebecca Hughes, et est produit par John Ramsay et James A. Rota..

Qu’attend-on de ‘Studio 66’ ?

« Studio 666 » détaillera le dixième album des Foo Fighters, et l’endroit dans le film est en fait l’endroit où le groupe a fait ce travail d’enregistrement. De son côté, Dave Grohl a admis que la maison est « vraiment hantée, car lors de l’enregistrement de l’album, intitulé Medicine at Midnight, des choses très étranges se sont produites : des instruments désaccordés aux interférences avec le logiciel d’enregistrement ».

Ce n’est pas la première fois que le groupe s’aventure dans le monde cinématographique puisqu’ils étaient auparavant dans Sonic Highways, un documentaire pour HBO et dans d’autres projets cinématographiques, ils ont donc déjà une expérience dans ce monde.

