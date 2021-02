Stubbs the Zombie Shuffles sur PS4 le mois prochain

Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse, lancé à l’origine sur Xbox en 2005, sera réédité sur PlayStation 4 le mois prochain. Ce n’est pas un remaster du jeu de 15 ans – c’est la version originale du titre des morts-vivants avec le même style de jeu et les mêmes graphismes. Sur le blog PlayStation, le spécialiste du marketing Mallie Rust ajoute: « D’accord, nous avons également ajouté une prise en charge de la résolution moderne, des commandes et des raccourcis clavier améliorés sur les contrôleurs modernes, ainsi que de nouveaux trophées. Mais à part ça, c’est pareil! » Yay?

Dans votre quête pour retrouver l’amour de votre vie, vous explorerez plusieurs des lieux les plus impressionnants de Punchbowl. Chaque emplacement autonome propose de nouveaux mécanismes, des défis et (bien sûr) de nouveaux citoyens Punchbowl à ronger. Vous êtes-vous déjà demandé si le cerveau d’un fermier fou avait un goût différent de celui d’un membre du quatuor de salon de coiffure à balade en jetpack, armé d’un pistolet à rayons? C’est maintenant votre chance de le découvrir!

Voulez-vous jouer à ce jeu? Si c’est le cas, c’est le 16 mars 2021.