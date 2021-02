Stubbs the Zombie revient dans une réédition unique d’Aspyr Media

Initialement publié pour Xbox en 2005, Stubbs le zombie dans Rebel Without a Pulse être ramené d’entre les morts pour les fans de la console Xbox. Le jeu reçoit un port du développeur Médias Aspyr, qui était récemment responsable de Star Wars Episode 1 Racer’s Port. Ce titre unique est mort depuis plus de 15 ans et certains fans sont enthousiasmés par de nouvelles manigances de zombies.

Stubbs, le zombie dans Rebel Without a Pulse, a été développé par Wideload Games et publié par Aspyr Media. Dans ce titre unique, Stubbs le zombie ressuscite d’entre les morts pour se venger après avoir été tué par le père de sa petite amie. Un siècle plus tard, il crée une armée de morts pour faire ce qu’il veut et affronter le monde des vivants.

Quand Stubbs le zombie dans Rebel Without a Pulse est sorti à l’origine, le jeu a rencontré un succès modéré et des critiques favorables. Alors qu’une suite était prévue pour le titre, ces plans ont disparu après la fermeture de Wideload en 2014. À partir de ce moment, le jeu a été déclaré annulé et mort en tant que franchise.

En tant que zombie, votre objectif principal dans ce jeu est de tuer des humains et de manger leur cerveau. La santé peut être retrouvée en mangeant des cerveaux, et les humains sont convertis en zombies qui se battront aux côtés du joueur.

En tant que zombie, les joueurs ne peuvent pas utiliser d’armes conventionnelles et doivent à la place utiliser les parties de leur corps comme des appareils de fortune.

Bien qu’il soit incapable d’utiliser une arme à feu, Stubbs conserve la capacité de conduire des voitures, des tracteurs et des chars. En utilisant ces véhicules, Stubbs peut parcourir la carte plus rapidement et écraser quiconque se trouve sur son chemin.

L’intrigue suit les aventures d’Edward « Stubbs » Stubblefield, qui est un pauvre voyageur de commerce pendant la période de la Grande Dépression. Alors qu’il trouve le bonheur chez sa fille, Maggie Monday, il finit par mourir des mains de son père et jeté dans le désert.

Des années plus tard, il est réveillé dans la ville de Punchbowl, en Pennsylvanie, qui est fondée par l’industriel multi-milliardaire de playboy Andrew Monday. C’est là que Stubbs ressuscite d’entre les morts et décide de faire tomber la ville en construction au sommet de sa tombe.

Bien que le jeu ait rencontré des critiques positives lors de son lancement initial, il a également suscité la controverse lorsqu’un sénateur américain l’a utilisé comme exemple de jeux vidéo cannibales et nuisibles. Wideload a corrigé le sénateur en lui rappelant que Stubbs est un zombie, et donc pas un cannibale car il ne mange que des humains.

Ce titre est plus ancien mais a encore du charme. Il n’y a rien dans tout cela qui serait mauvais pour un public de tout âge.

Stubbs, le zombie dans Rebel Without a Pulse, va être ajouté au Microsoft Store le mois prochain le 16 mars.