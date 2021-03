Une fois de plus, Arc System Works retarde la date de sortie de Guilty Gear: Strive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 après avoir reçu les commentaires de la bêta ouverte.

Aujourd’hui, nous nous sommes réveillés avec un nouveau retard de Guilty Gear: Strive. Arc System Works annonce sur Twitter que Guilty Gear: Strive date de sortie, qui était en avril, est reporté au 11 juin 2021. Nouveau retard pour le jeu vidéo de combat de Sol Badguy et de la société qui avait une bêta il y a quelques semaines.

Et est-ce que le « coupable » de ce retard est le BETA. Cette démo était publique sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il y a eu plusieurs jours de combats et de combos. Arc System Works après avoir reçu les commentaires des personnes qui ont joué a décidé qu’il était préférable de retarder cette nouvelle tranche. Selon Arc System Works, ils veulent peaufiner certains aspects du lobby, du jeu et de la stabilité des serveurs. Je vous rappelle que pendant la bêta, il y a eu plusieurs jours pendant lesquels les serveurs se sont plantés.

Dans la version bêta, il a été constaté que nous sommes confrontés à l’un des meilleurs jeux de combat de la génération. Plus accessible mais toujours exigeant à certains égards, Guilty Gear: Strive dispose du système de rollback. Grâce à cela, en ligne, nous pouvons affronter des joueurs d’autres continents avec peu de décalage tant que les deux joueurs ont une bonne connexion.

Donc, garçons et filles, la nouvelle date de sortie de Guilty Gear: Strive est le 11 juin. Nous attendrons quelques mois et verrons les changements et améliorations mis en œuvre par Arc System Works. De plus, s’ils apportent des améliorations au serveur, ils doivent encore les tester, alors n’excluons pas une nouvelle version bêta ouverte pour vérifier que tout fonctionne bien. A tout cela, il y a quelques jours le dernier des combattants qui viendront au jeu guitare en main était annoncé.