Stripe fait un pas de plus pour devenir la fintech la plus difficile pour la banque traditionnelle: c’est maintenant une plate-forme et un partenariat avec Goldman Sachs

Cette semaine, Stripe a annoncé le lancement de son nouveau service, Trésor de Stripe, et avec lui il a proposé une de ces révolutions silencieuses qui soulève pour transformer cette société en le plus grand changement pour la banque traditionnelle.

Non pas parce que cela va faire disparaître les anciennes banques, attention: Stripe Treasury renforce en fait le rôle des banques et leur donne accès à une clientèle nouvelle et avide – en particulier les PME dédiées au e-commerce – mais il le fait en devenant cette colle entre les deux extrémités et, par conséquent, un élément fondamental dont dépendront les banques (et les PME) pour faire des affaires.

Créez un compte bancaire en quatre lignes de code

Appeler Stripe une startup est trompeur: cette fintech est devenue la grande référence dans le domaine de la fintech, et sa dernière initiative ne fait rien de plus que consolider cette idée. Frères John et Patrick Collison, qui l’ont créé en 2010Ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment remarquable dans l’un des segments les plus conservateurs de l’histoire.

Pour comprendre en quoi consiste Treasury, rien de mieux que de jeter un œil à son site officiel. Là, il est souligné que ce service permet «d’intégrer des services financiers dans votre plateforme».

Il montre également une animation qui montre comment une entreprise appelée Rocket Rides crée une fonction « create-account.js » (« Créer un compte » en JavaScript) dans laquelle elle permet créer un compte en dollars chez Goldman Sachs en seulement quatre lignes grâce à l’API soulevée avec Stripe Treasury. Boom.

L’idée est très puissante et permet résoudre en un instant quelque chose qui est traditionnellement beaucoup plus compliqué car cela oblige à effectuer des procédures souvent en personne qui peuvent prendre des jours.

Pour y parvenir Stripe s’est associé à Goldman Sachs et Evolve Bank aux États-Unis, mais ils prévoient également le déploiement du service dans d’autres pays « grâce à des accords avec Citibank et Barclays ».

Un pari total sur BaaS (Banking-as-a-service)

Avec cette proposition, Stripe permet d’accéder aux services bancaires de manière extrêmement simple, mais il est également important de noter que Ce service ne s’adresse pas aux utilisateurs finaux, mais aux entreprises, en particulier les PME ayant une orientation claire vers le monde en ligne et numérique, comme les sites de commerce électronique.

Meilleur exemple dont la trésorerie peut être utile est Shopify. Ce géant du e-commerce sera l’un des premiers à proposer des comptes bancaires appelés «Shopify Balance», qui utiliseront cette API Stripe.

Ces comptes seront essentiellement les mêmes que les comptes bancaires de facto, et leurs utilisateurs auront accès aux prêts —Stripe a déjà lancé un service à cet égard il y a quelques jours appelé Capital- déjà cartes de crédit et de débit. Le service rejoint d’autres propositions très populaires telles que Stripe Atlas, le service qui facilite considérablement la création d’une startup en évitant beaucoup de bureaucratie.

En fait, si une entreprise créée avec Shopify souhaite économiser ou dépenser de l’argent et payer des factures à partir de son propre compte Spotify, elle peut le faire avec ces nouveaux comptes basés sur Stripe. Ils «sautent» les services bancaires traditionnels, bien qu’en réalité cette banque traditionnelle soit toujours derrière tout.

« Plateforme de plateformes »

L’une des meilleures explications de ce que ce mouvement implique est probablement l’analogie utilisée par Ben Thompson dans son analyse spectaculaire de Stripe, qu’il a appelé une «plate-forme de plates-formes». Avec eux, a-t-il souligné, il y a la possibilité de connecter des extrémités qui seraient autrement très difficiles.

Ainsi l’analogie comparé ce que nous avons avec Microsoft et son système d’exploitation Windows: n’importe quelle application peut être exécutée sur n’importe quel ordinateur grâce à la couche de rétraction que Windows fournit et connecte une extrémité à l’autre.

C’est la même chose que Stripe propose essentiellement avec Treasury, qui est placé comme cette couche d’abstraction qui permet à n’importe quelle banque de «se connecter» et de «travailler» avec tout type d’entreprise, qui à son tour peut utiliser ses services bancaires de manière absolument directe.

Stripe devient ainsi cette interface entre les entreprises et les banques. Pour certains, cela évite des négociations et une bureaucratie interminables. Pour les autres, accédez à une nouvelle clientèle qui se transforme soudainement en une tarte juteuse pour rester pertinente.

Shopify, comme on le voit dans l’image de Thompson, est un excellent exemple de cette approche de plate-forme. Shopify lui-même est une plateforme pour les sites e-commerce, mais Stripe va encore plus loin et vous permet de connecter Shopify aux banques traditionnelles.

L’avenir de Stripe avec Treasury est prometteur, surtout depuis simplifie considérablement la relation entre les entreprises et les banques. C’est sans aucun doute l’un des mouvements les plus puissants du monde de la fintech ces derniers temps, et il est clair que Stripe est là pour diriger l’industrie. Ou au moins essayez.