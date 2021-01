Stripe and the Last Dragon, le nouveau film d’animation Disney +

Disney a présenté le premier trailer officiel de Raya et le dernier dragon, son nouveau film d’animation qui sera présenté en exclusivité sur le service de streaming Disney Plus. De plus, il a confirmé sa date de création.

Raya and The Last Dragon devait initialement sortir sur grand écran, mais il aura enfin sa sortie exclusive sur l’écran Disney Plus.

Le nouveau film d’animation de Disney est réalisé par le lauréat d’un Oscar, Don salle. Le cinéaste est principalement connu pour ses films tels que Mohana, Grandes Héroes et La Familia del Futuro. De plus, Kelly Marie Tran jouera Raya, tandis que l’actrice et comédienne Awkwafina donnera sa voix à Sisu, le dragon, ou plutôt le dragon.

Raya et The Last Dragon raconteront l’histoire de Raya, une habitante du royaume de Kumandra, dans une Terre réinventée et habitée par une ancienne civilisation. Les villageois disent que les dragons sont déjà éteints, mais Raya sait que l’un d’eux est toujours vivant.







Raya and The Last Dragon rejoint beaucoup de nouveaux contenus sur le service de streaming qui fait déjà fureur dans le monde entier. Certaines des séries les plus importantes du moment sont The Mandalorian et WandaVision, mais de nombreux autres titres arriveront bientôt sur la plateforme.

Quand Raya et le dernier dragon sont-ils présentés en première sur Disney +?

Le nouveau film Disney sortira sur la plateforme de streaming le 5 mars dans le monde entier.