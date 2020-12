Strictly Come Dancing les spectateurs dans les bras sur une routine de drag éblouissante

Strictly Come Dancing a rendu hommage au théâtre musical avec une routine de drag éblouissante (BBC)

BBC Viens strictement danser a débuté la semaine des comédies musicales avec une routine de drag dance éblouissante, mais c’était trop pour certains téléspectateurs facilement offensés.

Le spectacle de danse de salon aux heures de grande écoute a fait des pas provisoires vers l’inclusivité LGBT +, ébouriffant plus que quelques plumes.

Cela semblait certainement être le cas après l’épisode de samedi, qui a vu les danseurs professionnels Giovanni Pernice, Gorka Marquez et Johannes Radebe prendre le sol dans une traînée scintillante alors qu’ils exécutaient un fabuleux. Priscilla Reine du Désert-inspiré routine.

L’écran éblouissant a rapidement attiré un contrecoup en ligne – et c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses.

«Auparavant, c’était une émission familiale. Je vais arrêter de regarder », a promis un spectateur mécontent. «C’est une chose de soutenir l’égalité des droits et tout à fait une autre de promouvoir l’homosexualité, etc. Très triste en effet.

« StrictementC’est devenu bizarre ce soir, »gémit un autre. « Mes petits-enfants sont complètement confus », a déclaré un téléspectateur plus âgé, alors qu’un autre a demandé: « Est-ce vraiment nécessaire? »

Un fan a farouchement défendu son droit d’avoir des opinions offensantes. «Ce n’est pas de la haine de dire la vérité», ont-ils insisté. «J’ai honte de la moquerie objectivante de la féminité dans cette routine.

«Les femmes se sont battues si dur pour récupérer leurs corps du patriarcat, mais il semble que tout cela ne soit pour rien. Il n’est ni progressif ni inclusif de retirer la féminité des femmes. »

Heureusement, la grande majorité des téléspectateurs ont semblé apprécier la performance, la saluant comme «l’ouverture la plus campest et la plus fastueuse de tous les temps», et ils ont repoussé les critiques ignorantes.

«J’ai adoré chaque partie de Strictement ce soir. Il n’y a que quelque chose qui ne va pas si vous faites comme ça », a réprimandé l’un d’eux. «Un grand spectacle et quiconque montre ou ressent des préjugés comme je l’ai lu a vraiment besoin d’un contrôle de vie! Les danseurs étaient forts, amusants et divertissants. J’ai adoré!

Viens strictement danser a mis du temps à adopter la diversité et a été poussé à l’action après son rival ITV, Danser sur la glace, a fièrement annoncé son premier couple homosexuel sous la forme de Ian ‘H’ Watkins et Matt Evers.

Strictement a emboîté le pas avec sa dernière saison, ignorant les 300 téléspectateurs qui ont pris le temps de se plaindre qu’il était «offensant» de voir un couple de même sexe danser ensemble.

La première performance de Nicola Adams et Kayta Jones a continué à attirer des cotes record et le monde a continué à tourner.