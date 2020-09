Strictement pionnière précise qu’elle est lesbienne et non bisexuelle

Le boxeur olympique et Viens strictement danser La pionnière Nicola Adams OBE est devenue lesbienne après des années à s’identifier comme bisexuelle.

Adams a fait les gros titres la semaine dernière lorsqu’il a été annoncé qu’elle ferait partie de Strictementpour le tout premier couple de danse du même sexe dans la saison à venir.

Avec des reportages la décrivant alternativement comme une bisexuelle et une lesbienne, la femme de 37 ans a maintenant clarifié sa sexualité, annonçant à ses followers sur les réseaux sociaux: « Je suis lesbienne pas bi, je dis juste. »

Adams a accompagné l’annonce d’une vidéo de sa synchronisation labiale des paroles de la chanson «Gay» de Whitey: «B * tch I’m gay, I can’t even think right.»

Je suis lesbienne pas bi, je dis juste 😅 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/1FBIuAd4fK – Nicola Adams (@NicolaAdamsOBE) 6 septembre 2020

La championne des poids mouches est sortie pour la première fois bisexuelle à l’âge de 15 ans. Elle a parlé de l’expérience dans une interview avec GQ en 2016, décrivant à quel point elle était impatiente d’en parler à sa famille.

«C’était une pensée assez effrayante pour moi à l’époque. Je connaissais une autre personne dans mon école qui était la même et nous avons parlé. Nous n’étions pas sortis », se souvient-elle.

«On ne sait jamais comment la famille va réagir, alors j’étais nerveuse. Maman était dans la cuisine pour faire la vaisselle et je me suis dit: «J’ai quelque chose à te dire.

«J’étais tellement nerveuse, je transpirais vraiment, et elle dit: ‘Qu’est-ce qui ne va pas?’ Et je me suis simplement dit: «Je suis bisexuel». Et elle m’a dit: ‘OK, allume la bouilloire.’ »

Nicola Adams a de nouveau évoqué sa sexualité dans une interview avec Vogue, expliquant que cela n’a jamais eu d’impact sur sa carrière de boxeuse.

«Personne ne se souciait vraiment du fait que je sois bisexuelle et je ne suis sortie que parce que j’étais toujours sortie, c’est juste que le grand public ne le savait pas», dit-elle.

«Je suis assez intrépide. Je suis comme, allons juste là-bas et faisons ceci et voyons ce qui se passe.

Adams est en couple avec la blogueuse beauté Ella Baig depuis deux ans et le couple est apparu ensemble sur Masque de célébrité pendant le verrouillage.

Son coming out a été accueilli par un flot de félicitations, notamment de la part de la nouvelle PDG de Stonewall, Nancy Kelley.