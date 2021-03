Stretch est le nouveau robot Boston Dynamics, et son objectif n’est autre que de déplacer des boîtes et plus de boîtes

La firme devenue célèbre avec son robot polyvalent quadrupède (et danseur) Spot a maintenant annoncé son nouveau Robot extensible, un modèle très différent et spécifiquement orienté tâches: déplacer les boîtes d’un côté à l’autre.

C’est un dessin beaucoup plus « simple » et rugueux, mais le défi est aussi beaucoup plus minimaliste. Malgré tout, Stretch surprend par sa capacité: il est déjà capable de déplacer 800 cartons par heure – ce qui est plus ou moins ce qu’un opérateur humain réalise – et de traiter des colis pesant jusqu’à 23 kg.

Stretch déplace les boîtes en les « suçant »

Boston Dynamics a en Stretch un robot au design simple qui se distingue par sa base mobile – avec une série de roues cachées à l’intérieur – et un mât qui en sort et où se trouvent les caméras et les capteurs qui vous permettent d’effectuer vos tâches de manière autonome.

L’autre grand élément de Stretch est son grand bras robotique, qui a sept degrés de liberté et qu’il dispose d’un curieux système d’aspiration pour pouvoir prendre les caisses et les déplacer d’un côté à l’autre.

Le nouveau robot Boston Dynamics est conçu pour faciliter ces tâches logistiques à tous types d’entrepôts. Michael Perry, directeur de l’entreprise, a expliqué en quoi l’idée est de faire en sorte que tous les types de clients puissent accéder à l’implémentation de robots dans leurs entreprises.

En fait, ils s’adressent particulièrement à ceux qui pensaient que ce type d’automatisation coûtait cher en temps et en argent. Selon vos données, 80% des entrepôts dans le monde ne disposent d’aucun équipement d’automatisation, et c’est là que Stretch peut avoir une excellente opportunité.

Toujours le prix du robot Stretch est inconnuMais il semble clair que Boston Dynamics souhaite appliquer son expérience ici. L’acquisition de Kinema Systems en 2019 – spécialisée dans les systèmes de vision industrielle pour robots logistiques – a déjà clairement défini cette ambition, qui se traduit désormais par un produit qui atteindra le marché commercial en 2022.

