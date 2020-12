Stressout est un jeu de destruction en VR qui arrive sur Steam le 10 décembre

Vivez le stress d’une nouvelle manière alors que les joueurs peuvent libérer leurs tendances violentes dans une simulation de destruction unique et passionnante. Du développeur VRmadillo vient le simulateur de destruction Stressout. Ce titre sera lancé sur Vapeur Accès anticipé le 10 décembre et sortie de VivePort le 14 décembre.

Stressout permet aux joueurs de faire des ravages et de la destruction lors de moments stressants. Plutôt que de simplement le prendre, détruisez chaque environnement qui peut causer un stress quotidien au joueur moderne. Libérez la frustration, trouvez la relaxation et explorez un environnement étrange et surréaliste qui imite la réalité.

Tout n’est pas amusant et les jeux Stressout. Les joueurs doivent courir contre le temps et le mal alors qu’ils détruisent tout ce qu’ils peuvent grâce à une IA maléfique vivant sur leur montre-bracelet. Utilisez des armes, des super pouvoirs et plus encore pour tout détruire et tenter d’échapper au monde du chaos.

C’est votre chance de tout détruire autour de vous. Battez les choses contre les murs, brisez les choses et soyez énervé en profitant d’un environnement libérateur qui peut marquer vos impulsions destructrices.

C’est une excellente occasion de libérer un peu de stress supplémentaire dans une simulation VR. Plutôt que d’embaucher des choses dans le monde réel, ces accessoires numériques sont prêts à être battus, meurtris et maltraités lorsqu’ils sont jetés à travers les pièces et frappés avec des chauves-souris.

Profitez d’une expérience changeante à mesure que vous gagnez plus de récompenses en provoquant plus de destruction. Plus vous gagnez de mises à niveau, plus vous avez d’options pour détruire des objets.

Dispersés autour de ce titre sont des zones cachées et des secrets. Trouvez-les simplement pour encore plus de bonus. Grâce à la conception du développeur, il s’agit d’un jeu dont il est facile de s’éloigner car il est à prendre et à jouer. Vivez un temps de jeu sans engagement en brisant différents mondes et environnements.

Ce titre utilise le suivi des doigts. Profitez du suivi multi-doigts sur les contrôleurs d’index vous permettant d’utiliser des gestes intuitifs dans le titre. Assurez-vous simplement de l’utiliser pour les bonnes raisons tout en évacuant un peu de stress supplémentaire.

Il est prévu que ce soit une version Early Access en décembre. Profitez d’une expérience de construction alors que les développeurs continuent à évoluer et à évoluer vers une expérience de jeu plus lumineuse et plus agréable.

Les fans intéressés peuvent trouver Stressout sur Steam à partir du 10 décembre et sur Viveport à partir du 14 décembre. Profitez d’une occasion unique de détruire des mondes, des environnements, comme jamais auparavant. Pour plus d’informations, explorez le site Web du développeur et découvrez vraiment ce que signifie accepter le stress dans une réalité VR avec Stressout.