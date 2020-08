Streets of Rage 4 recevra plus de contenu à l’avenir

Dotemu le fait cuire, Dotemu le mange. Merci à votre compte officiel Twitter Nous avons appris que Streets of Rage 4 recevra un nouveau contenu à l’avenir. Les développeurs eux-mêmes ont posé la question “Y aura-t-il plus de contenu pour Streets of Rage 4?”, et ils ont répondu avec un message effusif: «OUI, nous le ferons mais nous n’avons toujours pas de date estimée. Vous êtes incroyable et vous méritez le meilleur, alors donnez-nous le temps de bien faire les choses. “

“Allez-vous ajouter du contenu à Streets of Rage 4?” OUI, nous le ferons mais il n’y a pas d’ETA. Vous êtes géniaux et méritez ce qu’il y a de mieux, alors donnez-nous le temps de bien faire les choses. PS: Nous avons également répondu à quelques autres questions ici 👉 https://t.co/0yLBXc0hoa pic.twitter.com/644W2AB2Hw – Dotemu (@Dotemu) 26 août 2020

Sans aucun doute, magnifique nouvelle pour un titre qui a signifié une seconde jeunesse pour la battez-les plus traditionnels, ceux qui dans les années 90 peuplaient les machines d’arcade et venaient chez nous accueillis par leurs versions sur Super Nintendo et Mega Drive, et pas dans tous les cas. Ce genre que 25 pesetas après 25 pesetas a réussi à devenir accro aux machines de bar pendant que nous nous déplaçions dans les rues 2D dangereuses dans un soi contre le monde. Ce genre qui a évolué de manière bestiale et a changé ses origines classiques pour des jeux qui, bien que tout aussi stimulants et absolument géniaux, ne semblaient pas appartenir au même genre.

Streets of Rage 4 obtient un nouveau contenu

Streets of Rage 4 est un jeu fortement recommandé pour jouer seul ou en compagnie d’un ami, en plus il est inclus dans le service d’abonnement Xbox Game Pass, ce qui le rend encore plus accessible. Si vous avez encore des doutes sur ce que le retour de ce classique a signifié, vous avez notre analyse détaillée où nous n’avons pas hésité à lui donner une note de 9.1, une note qui est également cohérente avec celle que non seulement la presse spécialisée, mais aussi les utilisateurs qui l’ont appréciée ont donné le titre.

Pour le moment, il faut attendre, mais de Generation Xbox nous attendrons toute annonce, pour voir ce que ses créateurs nous réservent, qui nous avons également annoncé il y a quelques mois étaient impliqués dans trois nouveaux emplois.