Streets of Rage 4 DLC Mr X Nightmare sort le 15 juillet, le mode Survie est révélé

Nous connaissons le prochain DLC Streets of Rage 4 depuis un certain temps déjà, mais l’éditeur Dotemu nous a finalement donné une date de sortie. Mr. X Nightmare, l’extension annoncée en avril, sortira dans les rues le 15 juillet pour 7,99 €.

Récapitulons ce qui est inclus. L’attraction principale de ce pack DLC est le trio de nouveaux personnages jouables : Estel, Max et Shiva. Ils complètent ce qui était déjà une liste assez solide de combattants, offrant aux fans de tout nouveaux mouvements à maîtriser. En plus des nouveaux personnages, Mr. X Nightmare présente une nouvelle musique de Tee Lopes, une fonction de personnalisation pour peaufiner les mouvements d’un combattant et un mode Survie. C’est le sujet de la vidéo ci-dessus, et ça a l’air assez fou. En jouant dans une simulation, vous combattrez des groupes d’ennemis de plus en plus coriaces tout en améliorant le bagarreur de votre choix dans des arènes flashy chargées de nouvelles armes et de nouveaux pièges.

Tout semble assez bon pour le prix, et gardera sans aucun doute les fans investis et trouveront ces combos ridicules. À côté du DLC se trouve une mise à jour gratuite pour tous les joueurs qui ajoutera la difficulté Mania + et un mode d’entraînement, afin que les vétérans puissent vraiment tester leurs compétences tandis que les débutants peuvent les développer.

Êtes-vous excité par l’arrivée de Mr. X Nightmare dans Streets of Rage 4 ? Avoir du poulet rôti dans la section commentaires ci-dessous.