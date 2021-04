Streets of Rage 4 DLC annoncé … et ils ont un espadon

Attention, coupable, que la chose ne soit pas terminée. Dotemu annonce les DLC pour Streets of Rage 4.

Le dernier jeu de la saga « Je te frappe beaucoup parce que je baise dans la rue » vient de recevoir une dose d’intérêt grâce au nouveau contenu qui reste à venir. Il s’agit du DLC de Streets of Rage 4, et parmi eux, il y aura des modes de jeu, des personnages et même des récoltes gratuites occasionnelles.

Celui qui sera le DLC payant lui-même s’appelle M. X Nightmare et est celui qui apparaît principalement dans la bande-annonce. Dans celui-ci, trois nouveaux personnages et un mode sont ajoutés: la survie. Nous ne savons pas encore qui seront tous, mais il semble que Estel Aguirre, l’un des ennemis du jeu, sera jouable dans cet add-on.

De nouveaux mouvements seront également ajoutés aux personnages existants. Mais le joyau de la couronne ne peut être que l’une des nouvelles armes présentées: un espadon. Si cela n’attire pas votre attention, vous n’avez pas d’âme.

Pour sa part, mode de survie Il n’a pas été détaillé non plus, mais des défis sont promis pour qu’il ne s’agisse pas simplement d’un « voyons qui peut tenir le plus ». Pourtant, au-delà de cela, ils ont donné peu d’informations à ce sujet. En fait, parce qu’il n’en a pas, il n’a pas de date.

Quant à la mise à jour gratuite, on parle de un mode de difficulté encore plus élevé avec plus de défis et de folies. Quelque chose ne convient pas à un serveur, qui souffre déjà du mode normal. Mais bon, si vous faites partie de ceux qui calculent leurs coups au millimètre, vous serez peut-être toujours intéressé.

Streets of Rage 4 est venu de la main de Dotemu, LizardCube et Guard Crush Games pour Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Ce DLC atteindra toutes les plateformes et, pour l’instant, vous pouvez l’écrire sur votre liste Steam.