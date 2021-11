Street Gang Trailer explique comment nous sommes arrivés à Sesame Street

Quand on entend les mots Sesame Street. les jeunes et les moins jeunes ont des souvenirs qui leur reviennent, pas seulement de votre enfance, mais aussi d’avoir vu un épisode de votre adolescence, ou regardé avec vos enfants, et les liens que nous avons avec le programme et ses résidents. Rue de Sesame délivre un message d’acceptation et d’inclusivité avec grâce depuis plus de 50 ans. Ai-je mentionné qu’il parvient également à enseigner les Trois R avec des leçons de chant, de danse et de vie, le tout dans un package universellement agréable ? Gang de rue : comment nous sommes arrivés à Sesame Street, un documentaire de HBO Original, nous montre comment une bande de créateurs visionnaires a changé notre monde.

Sonia Manzano, qui a joué un Rue de Sesame résidente Maria pendant 44 ans, décrit l’impact initial que le programme a eu sur elle. « C’était une image époustouflante. Je me souviens avoir été stupéfait quand j’ai vu le spectacle pour la première fois. J’étais étudiant à l’université Carnegie Mellon, et il y avait James Earl Jones récitant l’alphabet. Et puis, ils ont coupé à Susan, la L’actrice afro-américaine Loretta Long, dans cette rue urbaine. Et j’étais stupéfaite parce que je suis portoricaine, du Bronx, et j’ai été élevée dans les années 50, j’aimais la télévision, je n’ai jamais vu personne qui me ressemblait. Et j’ai commencé à ressentir à un certain niveau que j’étais invisible. Je ne savais pas ce que je contribuerais à une société qui était déterminée à ne pas me voir. Alors quand j’ai vu ce spectacle, j’étais absolument ravi. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle prévoyait de dépeindre Maria, elle a répondu : « Je suis devenue Maria et je ne me suis jamais perdue de vue quand j’étais petite et que je regardais la télévision. J’ai regardé la télévision pour trouver du réconfort et de l’ordre dans ce qui me semblait un monde tumultueux. Alors, quand je suis devenue Maria, je n’ai jamais oublié ça. Et j’ai toujours supposé qu’un gamin me regardait dehors, cherchant le même réconfort que je cherchais à trouver sur Laisse le au castor sauf que ça va être mieux (rires) parce que j’étais l’un d’entre eux. »

La réalisatrice Marilyn Agrelo a planté le décor pour la première de ce programme historique. « Ainsi en 1969, Rue de Sesame se dévoile, et il y a un couple afro-américain qui vit dans le même quartier que ses voisins blancs. Oui, avec Big Bird et plusieurs autres Muppets, mais c’est un casting très intégré, la première fois que cela est vu à la télévision. À Jackson, Mississippi, la chaîne de télévision publique a reçu de nombreuses plaintes et a cessé de diffuser l’émission. Miraculeusement, une station commerciale à Jackson a dit que si la station publique ne la diffuserait pas, alors nous le ferons. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont c’était révolutionnaire. C’est tout à fait quelque chose. »

Lorsqu’on demande à Argrelo si la série est restée proche de ses racines, ces 50 ans plus tard, d’expliquer le monde moderne aux enfants, elle partage avec un exemple : « Je pense Rue de Sesame s’adresse au monde tel qu’il est de la même manière qu’ils le faisaient alors. Je sais qu’ils ont commencé à écrire des moments où ils expliquent ce qu’est une manifestation. Certes, chaque enfant en Amérique a vu les manifestations de Black Lives Matter dans les rues et une sorte de bouleversement qui se produit à nouveau dans notre société, comme ce fut le cas en 1969. Donc Rue de Sesame continue d’essayer d’interpréter le monde avec authenticité pour vraiment aider à leur expliquer ce qui se passe autour d’eux. »

Rue de Sesame a été punk rock depuis sa création, et ils ont un embarras de richesse dans les stars qui sont honorés et impressionnés d’être immergés dans le quartier entourés de vieux amis de leur jeunesse. Regardez Billie Eilish et Dave Grohl chanter avec le gang. Affaire classée.

