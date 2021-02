Street Fighter V Saison 5 présente des combattants

Si vous aviez envie de nouveau contenu, vous avez de la chance. La cinquième saison de Street Fighter V est plus chargée que les précédentes.

Les combats feront à nouveau rage dans les rues de Capcom. La société a annoncé la date à laquelle le premier contenu du cinquième saison de Street Fighter V, ainsi qu’un aperçu de ce que nous pouvons voir dans les mois à venir.

Même un pass supplémentaire qui promet de nous offrir plus de choses pour compléter l’expérience de jeu.

La cinquième saison de Street Fighter V démarre le 22 février avec l’arrivée de Dan. Ce personnage de bande dessinée sera le premier des cinq combattants qui composent ce nouveau pack.

Comme cela s’est produit dans les jeux précédents où il est apparu, Dan se battra avec son style de combat unique Saikyo dans lequel ses deux capacités en V se démarquent.

Mais Dan ne sera pas seul. Le jour même de son départ, un nouveau personnage connu sous le nom d’Eleven sera également livré au jeu. Il s’agit d’un être créé artificiellement et qui, lorsqu’il est sélectionné, se transformera en n’importe quel autre personnage de manière aléatoire.

Ce sera totalement gratuit pour tous ceux qui acquièrent le cinquième pass personnage, dont le prix est de 25 dollars / euros. De plus, Capcom a également présenté un autre pass premium qui sera lancé le 22 février.

Ce pass sera vendu au prix de 40 dollars / euros et comprendra à la fois le pass de personnage et du contenu supplémentaire qui comprend 2 nouveaux scénarios, 26 costumes alternatifs, 8 titres de profil, toutes les variantes de couleur des nouveaux personnages et 100000 pièces. à utiliser dans le jeu.

Enfin, Capcom nous a également donné un aperçu rapide de certains contenus qui sortiront dans Street Fighter V dans les mois à venir. Tout d’abord, Rose, la deuxième combattante de la saison, et sa scène Marina of Fortune ont été montrées.

Le scénario de pratique Grid Alternative et un aperçu visuel d’Oro, le troisième combattant de l’extension, ont également été présentés. Quant aux deux personnages restants, on sait actuellement que le quatrième sera Akira Kazama de la série Rival Schools. En attendant, l’identité de ce dernier reste un mystère.