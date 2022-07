Street Fighter Une demi-douzaine fait sensation à State Of Play et revient en 2023

Capcom a sorti les armes massives pour la présentation State of Play de Sony, affirmant initialement qu’un remake de Resident Evil quatre reviendrait l’année prochaine. Cependant, combattant de rue une demi-douzaine est également confirmée pour 2023. Non seulement un épisode successif de la légendaire franchise de jeux de combat a créé le look associé. Cependant, de nombreuses images du jeu ont été diffusées, avec une deuxième bande-annonce montrant une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire.

Tout d’abord, les images présentées dans State of Play ont introduit un tout nouveau mode solo pour SF6 appelé World Tour, avec des joueurs parcourant les rues du monde ouvert en choisissant des combats avec différents guerriers du monde. L’opposé est Battle Hub, où les joueurs lanceront des matchs en ligne. Capcom déclare que le mode peut « élargir encore la portée de la communication et de l’engagement des joueurs ».

Quant aux personnages présentés, Luke était aux tripes de la bande-annonce, affichant ses puissants coups de poing dans un gymnase. Il semblait faire équipe avec le nouveau venu Jamie, qui utilise une boxe bubuleuse. Des refontes ont été présentées pour Ryu et Chun-Li, chacune d’elles est bien faite pour être un peu plus âgée qu’elle ne l’était dans SF5, Ryu arborant sa nouvelle barbe et ses nouveaux vêtements. Chun-Li est également vue en train d’affronter une fille qui pourrait également être Li-Fen, qui ferait même ses débuts dans Street Fighter une demi-douzaine.

La demi-douzaine de Street Fighter contient beaucoup de vogue artistique réaliste et joyeuse avec des éclaboussures d’encre et de couleur émanant d’attaques spéciales. Que ce soit ou non à cause d’un tout nouveau mécanicien ou simplement de mouvements EX est inconnu pour le moment; cependant, l’apparence de chaque personnage possède son épanouissement visuel. Il y a même une touche que les matchs par équipe pourraient jouer une section dans SF6, avec des écrans VS montrant Ryu et Chun-Li.

De plus, revenir à Street Fighter une demi-douzaine pourrait être une nouvelle piste de déclaration d’époque qui accompagne les voix de commentateurs appréciés de la communauté des jeux de combat. La bande-annonce en haut montre la nouvelle fonctionnalité et fournit un style de sonorité tout au long d’un match. Jeremy « Vicious » Lopez et Aru peuvent être détectés en train de livrer leurs appels générés par l’IA sur les matchs en anglais et en japonais séparément. SF6 prendra également en charge les sous-titres en treize langues. Ainsi, vous apprécierez la piste de déclaration que vous préférez, que vous en soyez conscient à l’oreille.

La demi-douzaine de Street Fighter est émouvante un jour en 2023, et comme une surprise de plus, ce ne sera pas une exclusivité PlayStation et ordinateur. Il est en cours de développement pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 et PC