Street Fighter préfère Ryu et Chun-Li Floss leur chemin vers Fortnite

Des personnages de jeux vidéo plus emblématiques entrent dans la mêlée dans Fortnite, avec le duo emblématique de Street Fighter, Ryu et Chun-Li, désormais disponible dans la boutique en jeu de Battle Royale. Bien que les nouvelles aient d’abord été diffusées en ligne, Epic Games a rapidement suivi les rumeurs avec confirmation – et une bande-annonce assez impressionnante, que vous pouvez regarder ci-dessus.

En ce qui concerne Ryu, le développeur a déclaré: «Maître du Dragon Punch (alias ‘SHORYUKEN!’) Et originaire du Japon, Ryu est prêt à se battre. Choisissez entre son gi blanc traditionnel, sa ceinture noire et son bandeau rouge ou sa variante Battle. Toujours prêt pour l’action, le Ryu Outift est équipé du Training Bag Back Bling et du Shoryuken intégré! Emote. »

Et quant à Chun-Li, voici son introduction officielle: «Aux côtés de Ryu, l’auto-proclamée« femme la plus forte du monde », Chun-Li, est prête pour la compétition à s’agenouiller devant elle. Les joueurs sont sûrs d’obtenir (beaucoup, beaucoup) des coups de pied de la Tenue Chun-Li et de la variante Nostalgia. En hommage à l’un des plus grands jeux d’arcade du jeu vidéo, elle est équipée du Super Cab-Masher Back Bling et du Lightning Kick intégré! Emote. Complétez son look avec la pioche à fléaux clignotants à sept étoiles.

Si vous achetez le pack d’équipement Ryu & Chun-Li, vous obtenez du contenu supplémentaire pour démarrer, y compris la pioche à fléaux clignotante Seven Star susmentionnée et un planeur de torpilles Sumo inspiré de E. Honda. Dans l’ensemble, plutôt cool, non?