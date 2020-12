Street Fighter II: Le guerrier du monde

‘Ici vous venez un nouveau challenger’

Il est difficile de passer devant le clavier pour parler d’un jeu qui compte tant pour moi. Combattant de rue II est synonyme de jeux vidéo et de jeux d’arcade, et mettre en scène comme aucun autre ces mécanismes d’arcade de perdre pour recommencer et apprendre dans chaque jeu, en s’améliorant à chaque pièce pour vaincre un adversaire de plus, et ainsi de suite jusqu’à ce que nous battions tous ceux qui se mettent sur notre chemin et voyons la fin et le générique du jeu, dans une expérience aussi amusante que choquante la première fois qu’on la vit.

Il ne fait aucun doute que le jeu Capcom mérite toute l’hyperbole et les adjectifs -bien- auxquels je peux penser, et sûrement dans cet article j’en utiliserai quelques-uns, mais essayez de m’excuser, comme je le dis est Combattant de rue II Cela signifiait beaucoup pour moi en tant que joueur, et je pense certainement que dans une plus ou moins grande mesure, cela a signifié quelque chose pour nous tous qui avons vécu ces années. où l’on pouvait le rencontrer dans des salons ou des bars, sans parler de l’importance de son arrivée sur les consoles de salon.

Je pense que comme beaucoup d’autres choses lui sont arrivées – des choses du jeune âge -, la première fois que j’ai vu Combattant de rue II en mouvement je l’ai immédiatement associé à Dragon Ball. Rien à voir, bien sûr, mais Regarder un Ken blond dans son kimono rouge lancer des vagues d’énergie a permis à l’esprit de mon enfant de le connecter à la série Toriyama, qui a immédiatement attiré mon attention. Cela peut sembler une association absurde aujourd’hui, mais à l’époque nous n’avions pas encore vécu cette explosion de manga et d’anime en Espagne et nous n’avions pas autant de diversité ou de références, donc relier ces deux produits japonais n’était pas si exagéré.

Avec la première pièce et ce qui était sûrement un jeu désastreux, une relation avec la saga qui dure jusqu’à aujourd’hui et qui a vu passer des soirées et des après-midi avec mes amis, des modifications de Chine, le passage de deux à trois dimensions, de nombreuses générations de consoles et de nombreux versements, mais aujourd’hui je veux me concentrer sur ce qui était le second, celui qui a déclenché la fièvre des jeux de combat et cela allait changer l’industrie, sponsorisant l’arrivée de nombreux exemplaires et clones et donnant également naissance à d’autres sagas qui sont aujourd’hui considérés comme réputés le roi des combattants (qui vient de L’art du combat Oui Furie fatale) ou Combat mortel.

Voir l’arcade de Combattant de rue II c’est voir les années 90 concentrées sur un objet. Les formes géométriques prédominent dans son art et d’énormes lettres se détachent en jaune vif, le violet étant la deuxième couleur prédominante et ces tons sont également utilisés pour les quelques instructions et portraits des huit combattants sélectionnables. Les combattants, ce qui n’est pas surprenant venant du Japon au début des années 90, Ce sont des stéréotypes ambulants, mais les clichés sont tellement exagérés qu’ils sont inoffensifs, et ils représentaient certainement une bouffée d’air frais pour le public de l’époque, très habitué aux jeux d’arcade solo où il n’y avait pas le choix. Ici, nous n’avions ni plus ni moins de huit prétendants, chacun avec sa propre façon de combattre et ses propres techniques que nous, les jeunes, brûlerions dans notre mémoire. À la fin, ces huit combattants et les quatre patrons finaux feraient partie de ce club restreint de personnages de jeux vidéo qui deviendraient des icônes de la culture populaire.

Le premier opus était parti depuis longtemps, qui avait peut-être une certaine aura culte (en particulier aux États-Unis), mais qui n’a certainement pas fait son chemin parmi les joueurs, car malgré le fait qu’il représentait une bonne idée, il n’était pas assez poli et jouable. brut et inaccessible à la plupart. Commercialement, ce n’était pas un succès, mais il semble que chez Capcom l’idée du jeu de combat persistait, et ce qui allait être à l’origine une suite – en fait, il était présenté comme Combattant de rue 89 au Jamma Show de 1988 – ça finirait par se cristalliser dans le beat ’em up Combat final (Capcom, 1989).

Apparemment, il a été décidé de dissocier les deux jeux compte tenu de leurs importantes différences jouables, mais les personnages de Metro City, à la fois protagonistes et antagonistes, participeraient plus d’une fois aux tournois de Combattant de rue au fil des années, faire de ces deux sagas des sœurs, et c’est que l’on voit aussi parmi leurs créateurs des membres qui se répètent.

Le producteur de Combattant de rue II serait Yoshiki Okamoto qui, comme il se souvient souvent dans les interviews, avait été renvoyé de Konami après avoir accouché Pilote du temps (Konami, 1984), et avait atterri chez Capcom pour créer de grandes œuvres telles que 1942 (Capcom, 1984) ou Gun Smoke (Capcom, 1985), ayant également été producteur en Combat final. Dans ce dernier, je travaillerais avec deux noms étroitement associés à Combattant de rue et ce sont ceux d’Akira Nishitani et d’Akira Yasuda, qui seront les créateurs et l’âme du jeu.

Nishitani et Yasuda se sont mis au travail après le grand succès que cela a signifié Combat final Oui sa première priorité était de concevoir les personnages. Ryu et Ken, protagonistes du premier opus, reviendraient à Combattant de rue II en conservant leur aspect essentiel, tout en les adaptant à des conceptions nouvelles, plus modernes et plus élaborées. Après de nombreux croquis et idées, une équipe complète finirait par être composée qui, comme je l’ai déjà mentionné, est basée sur des stéréotypes, mais tellement excessive qu’ils fonctionnent, et à l’exception des deux protagonistes qui se ressemblent, le reste des personnages n’a rien à voir les uns avec les autres, ce qui favorise leur intégration avec les différents types de joueurs. D’un yogi qui étire ses membres d’une manière surhumaine et crache du feu à un ninja-torero espagnol, le gang de Combattant de rue il gaspille le génie et l’excentricité dans une égale mesure, avec des mouvements qui mêlent le réel et l’impossible et qui, dans de nombreux cas, frisent l’humour.

La même chose se produit avec les scénarios, qui tentent de capturer en un seul instantané et quelques cadres d’animation une scène représentative du pays dans lequel nous voyageons et qui finissent par composer un ensemble d’emplacements aussi variés et parfois aussi farfelus que les personnages sélectionnables.

Aux créations de Nishitani, Yasuda et du reste de l’équipe, nous devons ajouter deux autres composants qui feront de ce travail la pièce importante qu’il est dans l’histoire des jeux vidéo. L’un d’eux est la bande originale, dans laquelle La plupart des compositions sont de Yoko Shimomura, qui créera des thèmes reconnaissables, accrocheurs et inoubliables pour chaque personnage, contribuant à cette idée que j’ai déjà mentionnée et c’est que chaque joueur a son personnage préféré, ce qui est dû en grande partie au fait que chacun de ces personnages a son histoire et ses motivations, une apparence bien différenciée, son ensemble de mouvements, sa scène et sa propre bande son. Cela peut sembler anodin, mais je pense Chaque concurrent doit sa forte personnalité à cette conjonction de ses propres caractéristiques reconnaissables, et bien sûr la bande sonore en fait partie.; Je suis sûr que beaucoup d’entre vous qui lisez ce texte reconnaîtront immédiatement à quel combattant appartient une certaine mélodie dès que vous l’entendez, et c’est la magie de Combattant de rue.

Avec tout ce que j’ai décrit jusqu’à présent, et si nous ajoutons des graphismes et des animations surprenants pour l’époque, nous avons d’excellents osiers pour créer un produit réussi, mais l’un des composants que j’ai mentionnés manque, et il est d’une importance vitale pour le les pièces tombaient les unes après les autres dans le fond de la machine, le gameplay.

Le premier Combattant de rue C’était, comme je l’ai déjà dit, une bonne idée, mais une bonne idée à peaufiner, et dans cette deuxième itération, tous les défauts de contrôle dont souffrait le jeu de 1978 seraient corrigés jusqu’à atteindre ce style de jeu très caractéristique et satisfaisant que nous connaissons. . Des questions telles que le poids et son lien avec la vitesse des combattants, les animations ou le timing seront la clé de l’expérience. Les mouvements spéciaux étaient déjà présents dans le premier opus mais ils étaient compliqués à mettre en pratique car les entrées qui devaient être faites avec la commande étaient trop strictes et ici leur exécution est beaucoup plus facile, ce qui en fait un élément clé du gameplay. Nous ne devons pas oublier les combos, qui sont nés presque par hasard et deviendront un élément déterminant de la franchise et des jeux de combat en général.

Toute cette conjonction de facteurs fait Combattant de rue dans le phénomène qui est, dans cette machine qui rassemblait des files d’attente de joueurs et qui encourageait grandement le jeu compétitif, et dans un phénomène qui augmenterait lorsque le jeu arriverait sur les consoles de salon et que les joueurs pourraient profiter du titre sans restrictions, nous apprenant jeu après match jusqu’à la dernière réaction de l’intelligence artificielle. Les publications de jeux vidéo de l’époque bénéficiaient d’un jeu avec un tel buzz, et profitaient du courant en lui offrant de nombreuses couvertures, articles, guides et plus, qui se multiplieraient à chaque suite que Capcom lançait sur le marché. Super Nintendo serait la chanceuse de recevoir la première conversion de l’arcade portant un coup dur à son concurrent, Mega Drive, dont les propriétaires ont dû attendre la version Édition Champion Apprécier Combattant de rue.

Mais tôt ou tard, la fureur du jeu de combat se propagerait à tous les foyers et à tous les systèmes, et il est rare que la console n’ait pas de version de Combattant de rue II, parlons déjà de ça Guerrier du monde, ou ses éditions améliorées ultérieures, Turbo ou Édition Champion. Même la NES présentait une version piratée assez terrible et son concurrent dans les huit bits Master System aurait une version officielle, de la main des Brésiliens de TecToy dans l’année, oeil, 1997. Aujourd’hui, il est très facile d’accéder Combattant de rue Dans les compilations telles que le 30e anniversaire et même avec les changements et améliorations qui ont été reçus de la livraison à la livraison, la première version reste aussi amusante que le premier jour.

Il n’y a aucun doute sur l’importance de Combattant de rue II; son influence sur le support était telle qu’elle a créé un genre – et oui, je connais le premier opus et des jeux comme Championnat de karaté (Technōs, 1984) Oui Yie Ar Kung Fu (Konami, 1985) – comme celui des jeux de combat, qui Il est toujours très vivant aujourd’hui grâce en partie à la franchise Capcom elle-même, mais aussi à une liste innombrable de titres qui continuent d’être joués en privé, en ligne ou même dans des tournois massifs en face à face.. Le boom de l’époque était tel que le jeu a été suivi par des poupées en tout genre, des chansons, des mangas, des séries animées, un film hollywoodien, des T-shirts, des livres et toutes les pièces de marchandisage que nous pouvons imaginer, et c’est pourquoi Combattant de rue Il est devenu une partie de la culture populaire, transcendant l’environnement dans lequel il est né pour devenir une icône, et une œuvre très importante dans des imaginaires comme l’américain dans lequel Combattant de rue il est également étroitement associé à la culture urbaine.

Influencé à l’intérieur et à l’extérieur du jeu

Au-delà de toute cette agitation, Combattant de rue II supposé pour un petit garçon comme moi la découverte de ce que serait mon genre préféré, à travers un gameplay avec lequel il est impossible de s’ennuyer et des personnages colorés qui vous invitent à jouer toujours à nouveau et s’entraîner sans repos pour aller un peu plus loin ou, déjà dans le cas de Super Nintendo, pour élever le niveau de difficulté d’un point. Mes après-midis avec Adrián, Óscar et Alberto jouant à Street fighter alpha 3, et il est vrai que de nombreuses années se sont écoulées et beaucoup, beaucoup de livraisons, mais une des choses auxquelles je ne peux jamais résister est jeter autre Combattant de rue.