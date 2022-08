Street Fighter, 6Kimberly, A New Fighter et Street Fighter 4 Brawler Juri apparaîtront tous les deux dans de nouvelles séquences pour le prochain jeu de combat de Capcom

D’abord, il y a Kimberly, une toute nouvelle combattant de rue personnage qui « utilise des méthodes ninja conventionnelles avec une touche urbaine avec des bombes aérosols et son lecteur de cassette de poche bien-aimé ».

Takayuki Nakayama, le réalisateur du jeu vidéo Street Fighter 6, décrit Kimberly comme une « spécialiste de la course à pied et des attaques aériennes » et note que l’équipe « visait à construire une tenue adaptée à ses mouvements rapides et acrobatiques puisqu’elle excelle dans les sports comme la piste ». -et-terrain et acclamations.

La guerrière vicieuse Juri, qui a fait ses débuts dans Street Fighter 4, fera également son retour en tant que membre de la liste Street Fighter 6, selon la seconde moitié de la bande-annonce.

Avec un ensemble de mouvements reconnaissable mais modifié pour les fans et les débutants, Juri fait un retour mortel, selon le teaser. Nakayama explique que l’apparence de la combattante est légèrement différente de la façon dont elle est apparue dans Street Fighter 4 et que sa tenue « a été modifiée pour répondre au concept de Street Fighter 6 ».

En plus de confirmer deux nouveaux personnages, Capcom a assisté à l’Evo 2022 et a lancé un tout nouveau teaser pour la fonctionnalité Full Motion Commentary de Street Fighter 6.

Quelques jours mouvementés pour jeu de combat les sorties ont eu lieu à Evo 2022, selon d’autres nouvelles sur les jeux;

Selon le directeur de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, le jeu prendra en charge le jeu croisé et le netcode de restauration lors de son lancement en 2023.

sur le Playstation 5, PS4, Xbox Série X|S et PC. De plus, le jeu comportera des railleries spécifiques aux personnages et des émoticônes d’avant-match qui vous donneront des opportunités supplémentaires de communiquer avec vos rivaux.

Lors du State of Play de juin 2022, Street Fighter 6 a été officiellement dévoilé. Le brawler ne sera pas une exclusivité PlayStation ; Capcom a déclaré qu’il serait également publié sur Xbox et PC depuis l’annonce. Selon certaines informations, le jeu, qui devrait arriver en 2023, comporterait un jeu multiplateforme.

Pour les annonces de jeux de combat, Evo 2022 a été quelques jours chargés. Tout d’abord, SNK a déclaré qu’un nouveau jeu Fatal Fury, le premier depuis 1999, était en cours de développement.