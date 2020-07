Street Fighter 5 dévoilera ses prochains combattants le 5 août !

Street Fighter V dévoilera le contenu de sa cinquième saison le 5 août lors d’une émission de Twitch à 19h sur la péninsule espagnole. De nombreux jeux de combat prévoyaient de rendre compte de leurs prochaines mises à jour, ajouts de modèles et autres pendant EVO Online, le jeu de combat qui aurait remplacé le traditionnel EVO – annulé par le coronavirus. Cependant, au début du mois, nous avons appris qu’Evo Online avait également été annulé en raison d’allégations d’abus sexuels.

Street Fighter V, les nouveaux personnages dévoilés lors d’un évènement Twitch

“Joignez-vous à nous et à nos invités spéciaux le 5 août pour en savoir plus sur l’avenir de la SFVCE, notamment sur l’introduction des personnages de la saison 5, les nouvelles sportives et bien d’autres choses encore”, déclare la société. Espérons que le Capcom clarifiera également ce qui se passera avec les tournois officiels en direct de cette année, qui sont tous dans le doute jusqu’à ce que la crise COVID-19 soit surmontée. Nous entendrons également parler des nouveaux scénarios, des nouvelles apparitions et des cinq nouveaux venus ; il n’y a aucune indication quant à leur identité, mais des rumeurs circulent depuis un certain temps déjà à propos de Rose, Makoto, Fei Long, Oro et Maki : “Nous savons que nos joueurs de Street Fighter V se demandent ce qui va suivre. Compte tenu de l’accueil positif de la saison 4 et de l’édition Champion, nous préparons une dernière saison “V” qui ajoutera des combattants “V” à l’équipe. Nous préparons également trois nouveaux scénarios”, a déclaré récemment le Capcom.

A Street Fighter V Summer Update is coming your way! Join us and some special guests on August 5 for the future of #SFVCE, including Season V character reveals, esports news and more! #SFVSummerUpdate 🔔 https://t.co/Wy2eNl7gRN

🗓 Aug 5, 2020

🕗 10:00AM PDT pic.twitter.com/C4f6qW4wMZ — Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2020

Table ronde des éditeurs de jeux de combat japonais

Avant l’événement Capcom, les fans de jeux de combat pourront en apprendre davantage sur leurs sagas préférées grâce à la Japan Fighting Game Publishers Roundtable, une table ronde réunissant les têtes d’affiche des principales séries du genre actuel : Capcom, Arc System Works, Bandai Namco, Arika, SNK et Koei Tecmo. Il sera possible de suivre en direct depuis les canaux de chaque entreprise au petit matin du 1er août.