Streaming Friday : les premières Netflix et Prime Video à ne pas manquer

Netflix et Prime Video sont deux des plateformes de streaming les plus populaires et, pour ce vendredi, elles proposent des premières incontournables. Rencontre-les.

Les plateformes de streaming sont devenues les grandes alliées du week-end. Et, parmi les deux plus appréciés et choisis par les téléspectateurs figurent Netflix Oui Première vidéo, qui sont ceux qui comptent le plus d’utilisateurs abonnés. C’est pourquoi, afin de continuer à maintenir leurs positions à la tête de la guerre des services à la demande, les deux sociétés décident de faire des lancements qui peuvent attraper leurs fans.

En effet, pour ce vendredi 17 juin, Netflix Oui Première vidéo Ils ont créé différentes productions inévitables pour commencer les journées du week-end. De plus, il est à noter que ces créations, déjà disponibles sur leurs plateformes respectives, sont idéales pour les fans de romance, de science-fiction et de thrillers psychologiques. Rencontre-les.

+ Les avant-premières de Netflix et Prime Video à ne pas manquer :

-Netflix :

Le géant du streaming, dirigé par Ted Sarandos, a deux premières idéales pour faire un marathon Netflix. C’est un film et une série qui deviendront les grands alliés du week-end.

1. La tête de l’Araignée :

Ce film met en vedette Chris Hemsworth et est parfait pour les fans de science-fiction et de thrillers psychologiques. En effet, le film suit la vie de Steve Abnesti, le personnage de Hemsworth, qui dirige une prison ultramoderne avec des détenus à qui il fournit différents types de drogues. À travers ces substances, le protagoniste évalue ses émotions et les changements qu’elles produisent.

2. Ils ne me connaissent pas :

Cette série britannique vient d’arriver sur Netflix et, bien qu’elle ne soit pas originale sur la plateforme, elle deviendra la favorite des fans de drame policier et de suspense. Mettant en vedette Samuel Adewunmi, le strip raconte la vie de Hero, un jeune homme accusé de meurtre et qui, malgré toutes les preuves contre lui, décide de dire toute la vérité.

-Premier vidéo :

La première la plus prometteuse de Prime Video pour ce vendredi est l’été je suis tombé amoureux, une nouvelle série arrivée sur la plateforme après avoir été très attendue par les fans. La fiction suit la vie de Belly, une fille qui découvre que ses deux grands amis de toujours, Jeremiah et Conrad, sont en fait ses grands amours.

