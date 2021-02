Streamer Blur a été suspendu de Twitch

Le streamer Le flou a disparu des écrans Twitch indéfiniment. Au cours des derniers jours, la plate-forme de partage de vidéos en temps réel d’Amazon a suspendu la chaîne d’influence local, obscurcissant les pages et maintenant la mesure toujours active aujourd’hui, mercredi 10 février.

Qui est Blur

Tumblurr est le pseudonyme derrière lequel se cache Gianmarco Tocco, un streamer romain devenu célèbre dans la communauté Twitch pour ses jeux de Call of Duty, Fifa et de nombreux autres jeux vidéo – mais aussi pour les diffusions en direct non axées sur les jeux vidéo. Sur le site Web dédié au streaming, Tumblurr est également connu sous le nom de Blur et est l’un des utilisateurs italiens les plus suivis de tous les temps avec une audience de près de 600000 abonnés stables. De nos jours, cependant, son public ne peut plus l’atteindre pour des raisons qui n’ont pas été révélées.

D’une part, Blur est connu pour le style coloré de ses émissions et ce n’est pas un mystère que le jeune homme soit connu comme le «roi des blasphèmes»; d’autre part, Twitch n’a pas de politique active contre l’utilisation de ce type de langage (ou Blur n’aurait pas pu obtenir le nom qu’il porte). Il est donc peu probable que le streamer ait été sanctionné pour son comportement jusqu’à présent jamais fini sous la loupe modérateurs.

Twitch ne dévoile pas les raisons de ses mesures ni ne facilite la vie des utilisateurs qui les exposent, c’est pourquoi le mystère sur le sujet est voué à rester proche. Après tout, les fans de Blur ont un autre souci pour le moment, à savoir que la suspension de leur idole pourrait être définitive. Le flou est en effet déjà été suspendu par Twitch trois fois de plus, et cette énième mesure pourrait entraîner une expulsion définitive.

