Stream Harry Potter 20th Anniversary : ​​Retour à Poudlard, voici comment

Le premier film célébré il y a exactement 20 ans Harry Potter et la pierre philosophale a été présenté en première dans les cinémas du monde entier et a poursuivi l’histoire à succès de la populaire série de livres de JK Rowling. La série de livres en sept parties sur le garçon Apprenti sorcier à Poudlard et son combat contre les forces obscures du magicien noir Lord Voldemort a déjà ravi des millions de lecteurs.

le sur huit films L’adaptation distribuée de la série de livres a attiré un public encore plus large et en fait toujours partie aujourd’hui plus de 7,7 milliards de dollars de recettes au box-office à la séries de films les plus populaires au monde – aux côtés de Marvel et Star Wars.

Quand et où sera diffusée l’émission spéciale Harry Potter ?

Pour coïncider avec l’anniversaire, Warner Bros. prévoit un grand renouveau des nombreuses stars du cinéma, surtout bien sûr Daniel Radcliffe comme Harry Potter, Rupert Grint comme Ron Weasley et Emma Watson comme Hermione Granger.

Ciel Allemagne indique le 1er janvier 2022 le grand renouveau 20e anniversaire d’Harry Potter : ​​Retour à Poudlard tel que Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard – en même temps que le lancement américain sur le service de streaming HBO Max. Aux États-Unis, l’émission spéciale sera diffusée à minuit. Dans ce pays, vous pouvez le regarder à 9 heures du matin. Une version sous-titrée sera également disponible dans la matinée.

Y aura-t-il aussi une version allemande ? Oui, mais la date exacte n’a pas encore été annoncée. Officiellement, il a seulement été annoncé que cela apparaîtrait dans quelques semaines. Nous attendons donc fin janvier 2022.

Pour regarder « Harry Potter 20th Anniversary : ​​Return to Poudlard », vous n’avez pas nécessairement besoin de souscrire un abonnement Sky plus long. Dans ce cas, il vous suffit d’opter pour un abonnement Sky Ticket. le Billet Sky Entertainment vous obtenez le premier mois pour 7,49 euros. Ensuite, vous payez 9,99 euros par mois.

Les stars populaires des films Harry Potter sont honorées

Les fans peuvent en attendre un dans le spécial Harry Potter « Histoire de making-of enchanteresse avec de toutes nouvelles interviews approfondies et discussions avec les acteurs »est l’annonce officielle de Warner.

Suivant Radcliffe, Watson et Grint D’autres acteurs connus ont accepté l’invitation :

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)

Robbie Coltrane (Hagrid)

Ralph Fiennes (Seigneur Voldemort)

Gary Oldman (Sirius Black)

Imelda Staunton (Dolores Ombrage)

Tom Felton (Draco Malefoy)

James Phelps et Oliver Phelps en tant que jumeaux Weasley

Mark Williams (père Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Alfred Enoch (Doyen Thomas)

Matthew Lewis (Neville Londubat)

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Harry Potter : un quiz unique pour les fans

En plus du renouveau, les fans de Potter peuvent s’attendre à un très spécial Spectacle de quiz Soyez heureux: Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard mettra à l’épreuve les connaissances des nombreux fans participants sur l’univers Harry Potter dans quatre programmes. Modératrice Helen Mirren met quatre équipes au défi de s’affronter pour mettre fin à la Coupe de la maison pouvoir appeler la sienne. Il y a des centaines de questions de quiz auxquelles il faut répondre correctement pendant que les candidats de nombreux invités surprises peut s’attendre.

Harry Potter Année 2022 avec un film et un nouveau jeu vidéo

À l’occasion du 20e anniversaire d’Harry Potter, les fans peuvent s’attendre à d’autres moments forts de la franchise au cours de la nouvelle année : en plus du spécial Harry Potter au début de l’année, la troisième aventure de la série Fantastic Beasts se poursuivra dans les cinémas au printemps : Dans Les Animaux fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore la bataille du professeur Dumbledore et de Newt Scamander contre le magicien noir Grindelwald trouve son apogée – des décennies avant le règne de terreur de Lord Voldemort et la visite de Harry Potter à l’école pour sorciers et sorcières en herbe. L’Allemand La date de sortie en salles est le 7 avril 2022 prévu. Deux autres films suivront.

L’année prochaine, le tant attendu sera enfin fait Harry Potter RPG L’héritage de Poudlard apparaître. Nous avons rassemblé plus de détails à ce sujet et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans l’aperçu ici :