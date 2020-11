Stream 11: le nouveau double EP de 11: « La nuit avant le matin après »

La chanteuse torontoise 11:11 a déposé un nouveau double EP, plus tôt cette semaine, intitulé La nuit avant le matin après.

«Je veux que les fans voient qu’il y a d’autres côtés de moi. Je ne suis pas seulement ce mec amoureux, je parle toujours d’être amoureux. Il y a une version « PM » de moi; quand il fait noir, l’ambiance change. Bien sûr, ce gars aimant sera toujours là pour la bonne personne, mais en ce moment, c’est l’heure des démons, la saison sauvage « , a déclaré l’artiste R&B à propos du projet.

11:11 est apparu pour la première fois en 2016 avec son EP éponyme, qui contenait son single le plus réussi à ce jour, «You». La chanson a été diffusée plus de 23 millions de fois sur Spotify.

Consultez la tracklist et le stream La nuit avant le matin Après en bas.

Liste des pistes:

Côté un

1. Commencé avec un texte

2. Six drapeaux

3. Appelle-moi papa

4. Moi, Chanel et Jameson

17h11

6. APT 416

7. Aller toute la nuit avec R. City

Côté deux

1. Traiter

2. Profond

3. Banger

4. Vous

5. Bon amour

6. 1 heure et 15 minutes

7. Toute l’année