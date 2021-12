Strays Teams Jamie Foxx et Will Ferrell en tant que chiens parlants

Universal a rassemblé une certaine puissance d’étoile pour Errants, une nouvelle comédie hybride live-action-CGI suivant les chiens qui parlent. Will Ferrell, Jamie Foxx et Will Forte ont repris les rôles de personnages principaux du film, qui s’adresse à un public adulte. Dan Perrault (Vandale américain) a écrit le scénario avec Josh Greenbaum (Barb et Star vont à Vista Del Mar) à bord pour diriger.

Errants suit un chien abandonné qui fait équipe avec d’autres errants pour se venger de son ancien propriétaire. Ferrell exprime le chien abandonné avec Jamie Foxx exprimant l’un de ses amis canins qui l’aide dans son plan. Forte jouera le propriétaire humain. On ne sait pas encore ce que ce plan de vengeance impliquera, mais avec un public adulte en tête pour le projet, il y a de fortes chances que ce ne soit pas joli.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le projet a commencé avec Erik Feig de Picturestart en tête, puis le réalisateur Josh Greenbaum et Louis Leterrier. Ils servent de producteurs, tout comme Phil Lord et Chris Miller aux côtés de Lord Miller, président du film, Aditya Sood. Jessica Switch sera la productrice exécutive avec Julia Hammer en coproduction pour Picturestart. Nikki Baida sera la productrice exécutive de Lord Miller.

Le vice-président principal du développement de la production Jeyun Munford et le directeur du développement Tony Ducret superviseront pour Universal.

Ces jours-ci, Will Ferrell peut être vu en vedette dans la mini-série Apple TV + Le rétrécissement d’à côté avec Paul Rudd et Kathryn Hahn. Il a également récemment terminé son travail en jouant le fantôme du cadeau de Noël dans la comédie de vacances. Fougueux avec Ryan Reynolds. Ferrell a également annoncé qu’il y aurait également un aspect émotionnel dans ce film.

« Le but du film est que les fantômes de Dickens chant de Noël, qui cueillent un Scrooge chaque année pour leur montrer l’erreur de leurs voies et puis ils se disent : « Je serai une meilleure personne » — il y a une crise de foi en cela, comme, quoi [the ghosts] faire, est-ce que ça marche même plus ? C’est ce que nous examinons », a expliqué Ferrell, selon THR. « Alors oui, c’est vraiment amusant et il y a de bonnes chansons, mais j’ai aussi eu des moments de« Attendez, je pleure dedans maintenant aussi ? » »

Jamie Foxx a également attiré beaucoup d’attention dans la presse ces derniers temps, car il a figuré dans les bandes-annonces du long métrage attendu. Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le film le ramène en tant qu’Electro, un super-vilain qui a combattu Spider-Man d’Andrew Garfield dans L’incroyable Spider-Man 2. Le film sortira en salles le 17 décembre. Foxx est également attaché à un biopic de Mike Tyson et il apparaît également dans le prochain drame sportif Week-end des étoiles, qu’il a également réalisé et co-écrit.

Quant à Will Forte, il reprend l’un de ses personnages les plus emblématiques dans un nouveau Mac Gruber série pour Peacock. L’acteur a récemment joué Shaggy dans Scoob ! et a exprimé Abraham Lincoln dans Amérique : le film. Forte a également eu des rôles majeurs dans les récents spectacles Familier, Dent sucrée, et Le Grand Nord.

Errants a été tourné et emballé à l’automne avec la post-production du projet qui commence maintenant, et cela inclut le processus de donner vie aux chiens qui parlent grâce à l’utilisation d’effets visuels. La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





Jurassic World Return de Bryce Dallas Howard atterrit dans l’image de premier regard du nouveau Dominion Jurassic World: Dominion est maintenant dans six mois et un premier aperçu de Clare de Bryce Dallas Howard est arrivé.

Lire la suite





A propos de l’auteur