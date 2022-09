Strays Saison 2 Episode 2 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Strays. Tous les fans de cette série sont très enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir. Pour regarder tous les détails possibles sur l’épisode, beaucoup d’entre vous le recherchent sur différentes pages partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Strays. Ici, nous révélerons également où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur les acteurs et bien d’autres informations. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous ici.

Il s’agit d’une sitcom télévisée canadienne et cette série a été développée par Clara Altimas, Anita Kapila et Kevin White. Cette série est un spin-off de Kim’s Convenience. Son premier épisode est sorti le 14 septembre 2022 et après la sortie, cette série a acquis une immense popularité non seulement au Canada mais aussi dans de nombreux autres pays.

Toute l’histoire de cette série suit Shannon Ross et vous verrez qu’elle quitte Handy Car Rental à Toronto pour se concentrer sur une nouvelle carrière à Hamilton en tant que directrice exécutive d’un refuge pour animaux. À partir de là, la série avance et au fur et à mesure que vous commencerez à la suivre, vous la trouverez plus intéressante. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, tous les fns de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Strays. Alors sachons-le.

Strays Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Ici, nous allons parler de la date de sortie de Strays Saison 2 Episode 2. Le nom de cet épisode à venir est « Puppy Love » et il sortira le 20 septembre 2022. Si vous êtes prêt à regarder cet épisode à venir et que vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, nous vous recommanderons tous de marquer ceci date donnée.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici maintenant la liste des épisodes de la saison 2.

Amis et voisins

Amour de chiot

Maman en folie

Thérapeute de Kristian

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Nous allons ; partager tous les noms d’épisodes une fois qu’ils seront officiellement annoncés.

Où regarder Strays?

Si vous voulez vraiment regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur CBC et c’est le réseau officiel de l’émission. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, vous pouvez la diffuser sur Apple TV +. Donc, si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous ces épisodes ici. Gardez juste une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série.

Nicole Power comme Shannon Ross

Frank Cox-O’Connell comme Kristian

Tina Jung comme joie

Nikki Duval comme Nikki

Kévin Vidal comme Liam

Tony Nappo comme Paul

Paula Boudreau comme tante Peggy

Emily Piggford comme Lara

Spoilers

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons partager le spoiler de l’épisode 2.

Shannon prend une décision difficile lorsqu’une jeune fille tombe amoureuse de son chat. Nikki utilise l’écoute clandestine de Kristian contre lui et l’implication de Paul dans un crime frappe près de chez eux pour Hugh et Liam.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Strays, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode. Si vous avez des questions sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Strays, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

