Stray, un jeu vidéo où vous êtes un chat : de quoi il s’agit et pourquoi il est le plus désiré sur Steam

Le jeu le plus attendu de ce 2022 est »errer », un titre où vous prendrez le contrôle d’un chat dans un environnement futuriste et cyberpunk, se plaçant en tête de liste des plus appréciés des utilisateurs de Vapeur. Annoncé en 2020, le premier trailer de « Stray » a fait ses débuts début juin, annonçant qu’il sortirait le 19 juillet, ce qui a rapidement propagé l’engouement pour le jeu vidéo depuis lors. Le titre a battu d’autres jeux vidéo comme »The Day Before » qui était auparavant dans le Top 1.

Développé par BlueTwelve Studio et publié par Annapurna Interactif, »Stray » se déroule dans une belle ville cyberpunk remplie de robots. Le modèle du chat principal a une apparence très réaliste, présentant de grands détails dans chacune de ses animations. Dans la bande-annonce du jeu, nous pouvons voir l’animal se déplacer dans les environnements de la ville, brouillant des énigmes et des quiz en utilisant la logique du monde réel.

Le chat sera accompagné d’un robot appelé B-12 qui nous offrira des capacités de protection et de mouvement. Cependant, l’accent est mis sur le fait d’être le chat, ce qui signifie que « Stray » offre aux amoureux des chats la possibilité d’habiter l’un de leurs amis félins dans un jeu vidéo.

L’accueil réservé à »Stray » depuis l’annonce de sa bande-annonce a été trop positif, plusieurs joueurs se montrant amoureux et ravis du jeu vidéo. Beaucoup ont été impressionnés par les incroyables détails des animations du chat et par la façon dont le jeu et son monde ont été conçus autour de l’idée d’être un chat, offrant une expérience hautement créative et de haute qualité.

Le jeu vidéo nous montre comment le chat ne manque jamais aucune tentative de sauter par-dessus ou par-dessus quelque chose, en tenant compte de ce qui est dit que les chats atterrissent toujours sur leurs pattes. On peut aussi apprécier l’aspect du pelage et la manière particulière de se mouvoir des félins. Bien que la prémisse d’un jeu vidéo où vous contrôlez un chat puisse sembler amusante, Annapurna et BlueTwelve ont créé un jeu qui promet d’être toute une expérience, c’est ce qui a motivé tous les joueurs à l’avoir déjà entre les mains pour l’essayer. .

»Stray » sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 19 juillet. N’oubliez pas de l’ajouter à votre liste de souhaits sur la plateforme Steam.