Stray: Trouvez tous les badges et obtenez le trophée d’or – les emplacements en un coup d’œil

Vrai, l’aventure du chat Errer avec des récompenses que vous recevez pour les commandes réussies, pas nécessairement très généreuses. Néanmoins, les développeurs ont trouvé une belle idée de la façon dont certains succès s’affichent directement sur votre boule de poils : badge. Ces badges sont obtenus à différents moments du jeu et sont attachés directement au sac à dos de votre chat.

Comment obtenir tous les badges dans Stray

À tout le monde 6 insignes pour l’obtenir, il faut parcourir les 12 chapitres les yeux grands ouverts et avoir un peu d’endurance. Vous en obtenez automatiquement certains, mais d’autres sont assez bien cachés. Pour cette raison, nous expliquons dans notre guide où vous pouvez trouver les badges.

Une fois que vous aurez trouvé tous les badges, vous obtiendrez le trophée d’or badge.

Music Badge #1 – Trouver toutes les partitions

C’est le premier badge que vous pouvez gagner dans Stray insigne de musique et demande un peu de travail. Au préalable, vous devez Musicien Morusque apportez les huit feuilles de musique. Ce sont finis Chapitre 4 – Les bidonvilles distribués et en partie aussi assez bien cachés.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Badge Outworlder #2 – Au début du chapitre 7

Ce Insigne d’Outworlder vous est automatiquement attribué une fois que vous avez aidé Seamus à retrouver son père. Suivez le robot et il vous remettra le badge au début du chapitre 7.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Badge de plante #3 – Trouvez les trois plantes

Ce Insigne de plante tu entres Chapitre 9 – Le village des fourmissi vous dem Robot jardinier Malo apporte les trois plantes dans des couleurs différentes.

plante rouge Mission : Descendez la tyrolienne jusqu’aux deux robots jouant au mahjong. Vous trouverez la plante rouge avec les deux chasseurs de trésors.

Mission : Descendez la tyrolienne jusqu’aux deux robots jouant au mahjong. Vous trouverez la plante rouge avec les deux chasseurs de trésors. plante violette : Grimpe sur la grosse branche devant les deux robots joueurs pour pouvoir prendre la plante violette au bout.

: Grimpe sur la grosse branche devant les deux robots joueurs pour pouvoir prendre la plante violette au bout. plante jaune: Trouvez le bar avec le chef et escaladez le tuyau à droite de la boutique. La plante jaune pousse au-dessus.

Retournez maintenant à Malo pour récupérer le Badge Plante.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Insigne de chat #4 – Coffre-fort verrouillé

Ce insigne de chat vous pouvez trouver dans Chapitre 10 – Centre-ville. Trouvez le robot qui parle à un commerçant devant une fenêtre ouverte. Sautez dans le magasin et montez sur l’étagère haute. Tout en haut de l’étagère se trouve un coffre-fort verrouillé. Le code à quatre chiffres pour ouvrir le coffre-fort est : 8542.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Insigne de police n ° 5 – Cellule de prison

Ce plaque de policier est très bien caché et vous ne le découvrirez probablement pas par pur hasard. Vous pouvez trouver le badge dans Chapitre 10 – Centre-ville. Tout d’abord, rendez-vous au grand hologramme robot situé au centre de la ville. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez une flèche directionnelle dessus. Cela vous mènera dans une ruelle étroite.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Montez les tuyaux et les évents ici jusqu’à ce que vous voyiez une petite fenêtre avec des barreaux. Sautez dans la cellule de la prison avec le robot détruit et vous trouverez l’avant-dernier badge.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Insigne Neco #6 – Usine

Le badge final est également un peu moins délicat, mais tout à fait faisable. Lorsque vous arrivez à l’usine, vous devez esquiver les Sentinelles. Après vous être faufilé à travers une porte entrouverte, vous rencontrerez un robot travaillant sur une balustrade sur le côté droit, qui apparemment a perdu sa clé.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Allez maintenant un peu plus loin et esquivez les Sentinelles. Finalement, vous arriverez à des barils par-dessus lesquels vous pourrez sauter. Restez à droite et vous trouverez le porte-clés que vous recherchez. Prenez-le et faufilez-vous vers le robot.

Il sera très heureux de votre aide et vous avec le Insigne Neco récompense. Cela vous assurera le trophée d’or.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio