Stray : Emplacements de tous les distributeurs automatiques et boissons énergisantes en un coup d’œil – guide

L’aventure du chat Errer est en termes de portée Bien que tout à fait clair, il reste encore quelques objets de collection que vous devez trouver pour obtenir le titre 100 pourcent compléter. Par exemple, voulez-vous le trophée d’or ? Je me souviens! vous devez tous l’obtenir B-12 Rappels recueillir.

Chapitre 4 – The Slum : Comment obtenir la mémoire B-12

Un de B-12 Rappels pouvez-vous dans Chapitre 4 de « Stray » au Commerçant Azooz acquérir. En retour, cependant, il ne demande pas d’argent, mais trois boissons énergisantes. Mais où peut-on trouver ces boissons dans le niveau ?

Stray : Emplacements de toutes les boissons énergisantes

Tout au long du jeu, vous pouvez totaliser quatre boissons énergisantes Trouver. Vous avez besoin d’une boîte pour obtenir la quatrième feuille de musique du revendeur. Au fait, nous vous montrons les emplacements des huit feuilles de musique dans cet article. Les trois autres boissons sont pour le souvenir en question. Dans ce qui suit, nous vous montrerons où vous pouvez quatre distributeurs automatiques trouve.

Energy Drink #1 – Distributeur automatique de boissons

La premiers distributeurs automatiques peut être trouvé dans le chapitre 4 de « Stray » si vous marchez directement vers la gauche dans la rue par le garde. Il y a deux distributeurs automatiques sur le côté droit, celui de droite est éclairé et entièrement fonctionnel. Interagissez avec ceci pour obtenir le première boisson énergisante obtenir.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Boisson énergisante #2 – Distributeur automatique de sodas

Si vous vous tenez directement devant le garde, tournez à 180 degrés puis descendez les escaliers. Tournez maintenant dans la ruelle de droite et suivez-la jusqu’à un embranchement. Ici le deuxième distributeur automatique notez que vous pouvez également interagir avec le deuxième boisson énergisante obtenir.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Boisson énergisante #3 – Distributeur automatique de sodas

Maintenant, vous devriez aller sur les toits. Il existe de nombreuses façons d’atteindre le sommet des bidonvilles. Nous vous laissons le soin de choisir où grimper.

Attention maintenant pour un canapé, qui se tient avec une télévision sur un toit plat. Une chaîne de lumières plutôt remarquable est suspendue au-dessus. Il y a une échelle appuyée contre le mur de gauche, juste à côté vous trouverez celle que vous cherchez troisième distributeur automatique. Interagissez avec ceci pour obtenir le troisième boisson énergisante pouvoir recevoir.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Boisson énergisante #4 – Distributeur automatique de sodas

La dernière machine est en fait un peu difficile à trouver. Avec notre solution, cela ne devrait pas poser de problème. À côté du toit avec le canapé, vous remarquerez un autre canapé avec un robot assis sur un seau à côté.

De ce canapé, allez directement au bord et regardez en bas. c’est un peu plus bas quatrième et en même temps distributeur automatique sur un balcon. Saute et attrape-le dernière boisson énergisante. C’est ça!

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio