Stray a l’air de ronronner dans la vitrine du jeu PS5 et PS4

L’un des titres indépendants annoncés lors de la révélation de la PlayStation 5 était Stray, un jeu d’Annapurna Interactive et BlueTwelve. Le teaser montrait un chat errant dans un monde mystérieux dépourvu d’humains mais habité par des robots, et cela ne peut pas ne pas être intrigué. Eh bien, nous avons enfin eu un aperçu d’un bon gameplay, et cela semble en effet très prometteur.

Dans la vidéo ci-dessus, l’un des développeurs vous explique quelques séquences de gameplay. Vous jouerez le rôle du félin, ce qui signifie que vous pourrez sauter dans l’environnement et échapper aux menaces avec facilité. En explorant le monde éclairé au néon, vous rencontrerez un petit drone qui vous aidera à naviguer et à parler aux résidents robotisés. Vous pouvez même faire des choses qui ressemblent à des chats, comme gratter des meubles, faire sursauter les gens avec votre apparition soudaine ou donner des coups de tête aux jambes, ce qui est tout simplement merveilleux. Il semble que le jeu sera principalement sur l’exploration; plutôt que de vous battre contre des ennemis, vous allez simplement les dépasser et les déjouer.

Le jeu devrait arriver sur PS5 et PS4 au début de 2022, et nous sommes vraiment intéressés d’en savoir plus. Que pensez-vous du gameplay de Stray ? L’adopterez-vous l’année prochaine ? Installez-vous confortablement dans une boîte en carton dans la section commentaires ci-dessous.