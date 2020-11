Stratégie pour financer la bataille contre le climat en réduisant les émissions définie par l’envoyé de l’ONU Mark Carney

Rendre les entreprises responsables de leur impact sur la planète est la première étape de la réduction des émissions, a déclaré l’envoyé.

L’envoyé spécial de l’ONU pour le changement climatique a présenté lundi une stratégie de financement des efforts de réduction des émissions de carbone, appelant les entreprises à être plus transparentes sur leurs efforts et l’impact de la hausse des températures sur leurs opérations.

Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré que 126 pays se sont engagés à atteindre des émissions de carbone nettes nulles, et les investisseurs supervisant plus de 140 billions de dollars exigent que les entreprises fassent davantage pour évaluer les risques et les opportunités du changement climatique. Mais, a-t-il dit, il reste encore beaucoup à faire pour garantir les billions de dollars d’investissements privés nécessaires pour ralentir la hausse des températures mondiales.

Le discours de Carney aux dirigeants financiers à Londres intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir le prochain sommet de l’ONU sur le climat, connu sous le nom de COP26, dans un an à Glasgow. L’objectif du sommet est de garantir que le monde atteigne l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de limiter les hausses de température mondiale à un maximum de 1,5 degré Celsius.

« Lorsque les gouvernements du monde fixent l’objectif de zéro net et que plus de 100 billions de dollars de capitaux exigent des mesures, au minimum, les grandes entreprises doivent divulguer si les hypothèses de leurs comptes financiers sont alignées sur Paris », a déclaré Carney. « En d’autres termes, nous rejoignent-ils sur la route de Glasgow ou pas? »

Les commentaires arrivent à un moment crucial pour les militants du climat. Les États-Unis, qui se sont retirés de l’Accord de Paris sous le président Donald Trump, devraient le rejoindre une fois que le président élu Joe Biden entrera en fonction.

Carney défend depuis longtemps l’idée que rendre les entreprises responsables de leur impact sur la planète est la première étape vers la réduction des gaz à effet de serre.

Il a déclaré lundi que les entreprises doivent aller plus loin en divulguant les risques que le changement climatique pose à leurs entreprises et leurs projets pour l’avenir. Les investisseurs tels que les banques, les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement devraient également divulguer comment leurs choix sont alignés sur les objectifs climatiques, a-t-il déclaré.

«Au fil du temps, les investisseurs ne se contenteront pas de juger les plans de transition des entreprises, ils seront également jugés», a déclaré Carney.

Plus tard lundi, le chef du Trésor britannique, Rishi Sunak, a déclaré qu’il obligerait les entreprises britanniques à révéler l’impact qu’elles avaient sur l’environnement alors que le pays s’apprêtait à atteindre un objectif de zéro net d’ici 2050. Les entreprises auront jusqu’en 2025 pour se mettre en conformité avec les règles.

Il a également annoncé des plans pour des «obligations souveraines vertes», dans l’espoir de positionner le Royaume-Uni comme plaque tournante de la finance verte avant la COP-26.

Carney a également appelé à la création de nouveaux marchés, en particulier dans les compensations carbone, pour faciliter les investissements dans les projets nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques, dont les plus rentables se trouvent dans les pays en développement.

Les compensations de carbone se produisent lorsqu’un pollueur paie quelqu’un d’autre pour réduire ses émissions, puis reçoit un crédit pour ces réductions. Ces crédits peuvent ensuite être utilisés pour compenser les propres émissions du pollueur, réduisant ainsi les rejets nets dans l’atmosphère.

Alors que la demande pour de telles compensations est susceptible de monter en flèche à mesure que de plus en plus d’entreprises s’engagent à des émissions nettes nulles, ce marché « existe à peine », a déclaré Carney.

«Le changement climatique est un défi mondial. Une grande partie des investissements critiques se fera dans les économies émergentes et en développement», a déclaré Carney. «Pour que cela se produise, nous devons transformer des milliards de capitaux publics en billions de capitaux privés.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂