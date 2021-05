Stratégie d’Ubisoft pour inclure plus de jeux gratuits à l’avenir

Ubisoft a annoncé qu’il modifierait quelque peu sa stratégie de sortie pour l’avenir, choisissant de se concentrer sur les « jeux gratuits haut de gamme » aux côtés des « trois à quatre titres AAA premium » habituels par an auxquels l’éditeur s’est attaché dans le passé. Cette nouvelle stratégie commerciale a été confirmée hier dans le cadre de l’appel des résultats annuels de l’équipe de France, et même si cela ne signifie pas que les expériences habituelles d’Assassin’s Creed et de Watch Dogs disparaissent dans leur format actuel, Ubisoft y voit une chance d’élargir le publics de ses franchises. Le déménagement a été effectué conformément aux orientations financières.

Le directeur financier Frederick Duguet a déclaré: « Conformément à l’évolution de notre gamme de haute qualité qui est de plus en plus diversifiée, nous nous éloignons de notre commentaire précédent concernant la libération de 3 à 4 AAA premium par an. une bonne indication de notre dynamique de création de valeur. Par exemple, nos attentes pour Just Dance et Riders Republic sont conformes à celles de certains des artistes AAA du secteur. En outre, nous créons des jeux gratuits haut de gamme qui tendent vers les ambitions AAA. le long terme. »

Un exemple très récent de ceci serait The Division Heartland, annoncé la semaine dernière comme un jeu gratuit qui « offrira une toute nouvelle perspective sur l’univers dans un nouveau cadre ». Sur ce sujet, Duguet a ajouté: « En termes de Heartland, la façon dont nous pensons à la croissance de l’audience pour nos plus grandes franchises, donc à commencer par The Division, est de venir avec des jeux gratuits de haute qualité. »

Ubisoft déclare avoir appris de son expérience avec Hyper Scape (qui n’a pas exactement mis le feu au marché de Battle Royale), et testera également les eaux avec de futurs titres tels que Roller Champions. Ainsi, même s’il ne semble pas que l’éditeur s’éloigne complètement des titres AAA auxquels nous nous attendons, il expérimentera davantage de jeux gratuits à l’avenir. Que pensez-vous de cela? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.