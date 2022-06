Stranger Things : Y a-t-il un lien avec la trilogie d’horreur Fear Street ?

Au début de la 4e saison tant attendue par de nombreux fans StrangerThings chez Netflix, les reportages sur le thriller mystère roulent. Non seulement les nouveaux épisodes de Hawkins des frères Duffer plus de 286 millions d’heures regardées le premier week-end pour un nouvel enregistrement au service de streaming. De plus, l’avant-dernière saison répond à de nombreuses questions importantes concernant Eleven, la origine de à l’envers et beaucoup plus.

Mais qu’est-ce que Stranger Things a en commun avec la célèbre trilogie d’horreur Fear Street ? Les fans attentifs (via Reddit) veulent des indices dans la série mystère croisement avec la série d’horreur rue de la peur ont trouvé la même chose à Netflix tu peux voir.

Max et Robin dans Stranger Things © Netflix

Point 1 : D’une part, les deux séries partagent évidemment les mêmes lieux de tournage, puisque la série de films d’horreur a été créée au mêmes emplacements et paramètres comme les nouveaux épisodes de « Stranger Things ».

Point 2 : Les deux jeunes stars jouent également Évier Sadie tel que Maya Hawk dans les deux séries avec : Dans « Stranger Things », Sadie Sink est présente en tant que Max et Maya Hawke en tant que Robin et appartient au gang Hawkins aux côtés d’Onze. Dans la série d’horreur basée sur la série de livres pour enfants de RL Stine, les deux actrices se lancent dans un voyage d’horreur.

Point 3 : Dans les deux productions, un groupe de jeunes se rend au Chasser un monstre qui tue des enfants: Dans une série, vous suivez une série brutale de meurtres sur de nombreuses années, tandis que dans l’autre série, des créatures effrayantes d’un univers parallèle veulent s’attaquer aux enfants.

Max de Stranger Things dans Fear Street © Netflix

Point 4 : joue dans une scène Rouge-gorge même sur un Voyage de camping en 1978 sur, quelque chose de similaire lui est arrivé dans « Fear Street 2 ».

Point 5 : Enfin, il y a « Fear Street » –Réalisateur Leigh Janiak, mariée au créateur de Stranger Things, Ross Duffer. Au fait, Maya Hawke les a vus dans la série à succès Netflix et les voulait vraiment pour sa série de films.

« Stranger Things » est sur le service de streaming depuis le 27 mai avec la partie 1, suivie de la deuxième partie le 1er juillet avec les deux derniers épisodes de la saison en long métrage. « Fear Street » est toujours disponible avec les trois films sur le fournisseur de streaming.