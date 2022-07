Stranger Things : Will est-il vraiment amoureux de Mike ?

Depuis plusieurs saisons, la rumeur persiste selon laquelle Will Byers est amoureux de son meilleur ami Mike Wheeler. Dans la quatrième saison de étrangers des choses les instructions sont un peu plus précises.

Les premiers indices des saisons précédentes de Stranger Things

De retour dans la saison 1, la mère de Will, Joyce, a déclaré que son père l’appelait « queer ». A. Cela peut signifier « étrange » d’une part, mais queer est aussi un terme commun pour tout qui ne correspond pas à l’hétéronormativité.

Un autre indice nous a été donné dans saison 3 livré quand mike im Lutte dit à Will, « Ce n’est pas ma faute si tu n’aimes pas les filles. »

Stranger Things 4 : Will devient émotif

Dans Choses étranges 4 finalement il devient de plus en plus spécifique. Dans le premier épisode, Will et Eleven sont censés être dans un projet scolaire présenter leurs héros. Alors qu’Eleven présente un diorama de Hopper et de sa maison à Hawkins, Will s’adresse à un pionnier de la technologie informatique : Alan Turing. C’était en 1952 à cause de son homosexualité a été condamné à la castration chimique puis s’est suicidé.

Tout au long de la saison 4, Will Mike continue de lancer Des looks qui en disent long. Finalement, Mike avoue qu’il a peur qu’El puisse le quitter. Will encourage alors son ami :

« Elle est juste différente des autres et quand vous êtes différent, vous avez parfois l’impression d’être une erreur. Mais tu lui as fait sentir qu’elle n’était pas du tout une erreur. Comme si elle était meilleure parce qu’elle était différente. »

À certains moments, il devient clair que Will pas seulement à propos d’Elfi parle. Au contraire, il les utilise comme un seul métaphoreque lui aussi est « différent ».

À propos de ça Sois différent Plus tard, Will parlera également à son frère Jonathan, qui mots émotionnels écouté Mike et celui d’après testaments de réaction (il se détourne, tremblant et étouffant un sanglot) observé dans le rétroviseur.

La réaction émotionnelle de Will après avoir parlé à Mike © Netflix

Jusqu’à présent, personne n’a commenté spécifiquement ces hypothèses. Aussi que Will en fait était amoureux d’Onze, fait partie de ces théories. Seulement L’acteur de Hopper David Harbour répondu en un Vidéo La page Instagram de Netflix Mexico n’est pas aussi vague sur cette question :

« Si vous avez vu la série, sachez que Will ne s’intéresse pas à El. Il s’intéresse à quelqu’un d’autre dans le groupe.

Ce n’est ni confirmé ni démenti. Mais pour être honnête : en fait, la sexualité d’une personne n’a pas vraiment d’importance. Que ce soit pour l’intrigue du Netflix–série peut être important ? On verra…