Stranger Things, volume 1 saison 4 : première fois sur Netflix

Netflix

La première partie de la saison 4 de Stranger Things arrive cette semaine et ici on va tout vous dire pour que vous puissiez voir ses épisodes avant tout le monde. Revoyez le calendrier de votre pays !

©NetflixStranger Things, volume 1 saison 4 : première fois sur Netflix.

L’attente commence à toucher à sa fin pour les millions de fans de choses étranges dans le monde, puisque cette semaine la série reviendra sur le service de streaming Netflix Après trois ans. sera publié le tome 1 de sa saison 4, composé de seulement 7 épisodes, alors que la deuxième partie ne comportera que 2 chapitres. Ce sera une version qui génère beaucoup de rage et qui devrait être le hit de l’année pour la plateforme. Connaissez votre horaire!

Le troisième volet du programme créé par les frères Cancre est arrivé à la mi-2019 et les plans de production devaient commencer à filmer sa suite l’année suivante, mais la pandémie de coronavirus a été le principal frein à son développement. Enfin, fin 2020, les enregistrements ont commencé avec la distribution principale et au fil du temps, des détails intéressants sur l’intrigue sont devenus connus.

Selon son synopsis, le prochain spectacle se déroulera six mois après la bataille de Starcourt, qui a abouti à la mort de Billy et Jim Hopper. Ce sera la première fois que la bande d’amis devra se séparer et ils tenteront de se remettre des traumatismes du lycée, même si tout change quand une nouvelle menace surnaturelle commence à traquer Hawkins et ils doivent travailler à nouveau pour l’arrêter.

Le casting principal sera composé de : Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono et Matthew Modine. Ils auront également les ajouts de Amybeth McNulty, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Grace Van Dien et Robert Englundparmi d’autres visages annoncés.

+ Quand est-ce que la saison 4 du volume 1 de Stranger Things est diffusée sur Netflix ?

Selon les premières informations sur l’émission sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, tome 1 saison 4 choses étranges Il sera présenté ce vendredi 27 mai et le tome 2 arrivera le 1er juillet. Nous savons que vous attendez avec impatience les nouveaux épisodes et que vous voulez les voir avant tout le monde, mais nous vous avons d’abord dit que si vous vivez en Amérique latine, vous devriez vous lever tôt. Vérifiez votre horaire!

+ À quelle heure sort Stranger Things 4, volume 1 sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

