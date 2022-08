Stranger Things : Vecna ​​retrouve ses victimes

in

NETFLIX

La série Netflix est en plein développement de sa cinquième saison. Découvrez l’image de Jamie Campbell Bower avec un autre personnage de Hawkins !

©NetflixJamie Campbell Bower incarne Vecna ​​dans Stranger Things.

La cinquième saison de choses étranges c’est un fait. Bien que le frères duffer ils n’ont pas confirmé quand les nouveaux épisodes arriveront à Netflix, les fans de ce phénomène se déroulant à Hawkins ont hâte de savoir ce qu’il adviendra du groupe d’amis dirigé par Millie Bobby Brown. Et c’est que le quatrième opus a laissé la barre très haute : avec des épisodes plus étoffés et un méchant puissantla série est devenue le grand succès de 2022.

On a beaucoup parlé de la possibilité d’incorporer de nouveaux personnages à ce dernier volet qui a déjà commencé le développement de son scénario. Mais alors que certains espèrent des indices sur le retombées confirméAucun nouveau membre de la distribution n’a été annoncé pour le moment. Au contraire, les visages déjà connus et aimés des utilisateurs du N rouge ont été émus par les retrouvailles de voisine et une de ses victimes.

Dans le dernier lot d’épisodes, la série a finalement introduit ce rôle en charge de Jamie Campbell Bower qui révèle qui était le vrai méchant pendant tout ce temps. Ce n’est pas un simple démogorgon, mais il s’agit Henri Creell -le fils de Victor- qui a été désigné comme 001 au Laboratoire Hawkins avec soulever. Ses capacités psychokinétiques l’ont amené à devenir une puissante créature du À l’enverscapable de jouer avec l’esprit des habitants de la ville, voire de les tuer.

La quatrième saison de choses étranges il présente d’abord ses victimes à l’écran lors de son premier épisode, lorsqu’il choisit de tuer Chrissyune pom-pom girl qui avait commencé à fréquenter Eddie MunsonJoseph Quinn. Interprétée par Grace Van Dien, est devenu l’un des personnages les plus aimés du public avec seulement une petite participation. Ce week-end, à la Fan Expo au Canada, Jamie et Grace se sont retrouvés et ont posé pour les caméras, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas tout! De plus, l’actrice a partagé une image avec Joseph Quinn, la grande révélation de choses étranges 4. Bien qu’ils aient joué dans quelques scènes, les fans de fiction insistent pour les revoir avec un retombées. « Hellcheer nous dit bonjour depuis notre déjeuner »a écrit Van Dien, faisant référence au nom avec lequel les adeptes se réfèrent au couple.

