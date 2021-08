Stranger Things : un producteur a dit quand la saison 4 arrive sur Netflix

Des choses étranges se positionne comme l’une des séries les plus populaires sur le service de streaming Netflix, rassemblant des millions de fans à travers le monde qui attendent actuellement la quatrième saison. Pour le moment nous avons deux avancées qui n’ont pas suffi à satisfaire le public, mais maintenant le producteur Shawn Levy a dit quand les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme.

Comme d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, l’émission mettant en vedette Millie Bobby Brown n’a pas fait exception lorsqu’il s’est agi d’être touchée par la pandémie de la Coronavirus, et c’est pourquoi jusqu’à présent, plus de deux ans après la sortie de la partie 3, il n’y a rien et ils continuent de travailler. Selon les dernières informations, le tournage se terminera ce mois-ci et ils entameront une nouvelle étape de post-production.

Qui a fait référence à l’émission était Taxe Shawn, l’un des producteurs les plus importants et assuré : « Le retard est en grande partie dû à COVID et à la vitesse à laquelle nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais c’est aussi la saison que nous choisissons pour aller beaucoup plus loin. ». Dans la conversation avec le médium Variété ajoutée: « C’est l’ampleur de cette saison et la configuration multiple de la saison 4 ».

Il a également répondu à la grande question des fans : Quand va-t-il sortir? Dans la conversation, il a répondu : « Il arrivera très bientôt. Et quant à savoir quand exactement il sera annoncé très bientôt. ». Pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie exacte pour le quatrième opus, mais ses propos peuvent rassurer sur l’anxiété qu’il y a pour la continuité de l’histoire.







Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Jim trémie Il est enfin vivant et est prisonnier en Russie, en plus du fait que dans le dernier aperçu ils nous ont donné le retour du Dr Martin Brenner, un ancien scientifique du laboratoire Hawkins qui a élevé des sujets de test comme Eleven. L’intégralité du casting de la saison précédente est attendue, ainsi que Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen Oui Grace Van Dien, le dernier à être coulé.