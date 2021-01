Stranger Things: un acteur parle de ce que c’est que de filmer dans une pandémie

Il reste encore un long chemin à parcourir avant la quatrième saison tant attendue de « Des choses plus étranges« Peut enfin atteindre Netflix. Cela est dû aux multiples retards auxquels la production a été confrontée, tous dus à la pandémie et qui entraîneraient une pause et une reprise des travaux à diverses reprises tout au long de 2020.

Heureusement et contrairement aux autres programmes de la plate-forme, « Des choses plus étranges»N’a pas été annulé (jusqu’à présent). Comme on pouvait s’y attendre, la production a dû s’adapter à une nouvelle série de réglementations sanitaires qui doivent être suivies à la lettre si une nouvelle suspension du tournage n’est pas souhaitée, ce qui pose de nouveaux défis pour le casting.

Gaten matarazzo, en charge de l’interprétation Dustin, a récemment partagé quelques mots sur son expérience dans le cadre de cette nouvelle modalité de tournage. « Absolument l’expérience la plus étrange de la planète, car le tournage de l’émission est en pause depuis près d’un an », a assuré le jeune acteur au portail. ComicBook.com.

«Lorsque vous êtes à la maison, vous savez si vous serez de retour deux semaines plus tôt ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, ils n’ont pas besoin de moi pour savoir à quoi ressemblera le calendrier. Je pense donc qu’au cours des deux derniers mois, nous nous sommes habitués à terminer avant que la production ne soit approuvée ou fermée. Et je vois le décor très différent de l’habituel ou comment on pouvait s’y attendre ».

Matarazzo Il commente que, parmi les précautions prises sur le plateau, l’utilisation de masques, de gants et de lunettes de protection est obligatoire. Les acteurs doivent les utiliser chaque fois qu’ils ne tournent pas une scène et ils doivent les retirer eux-mêmes lorsqu’ils doivent filmer.

«Parfois, je laisse mes lunettes sur le plateau. Et si vous retournez à votre chaise sans eux, les gens vous demanderont où ils sont et vous ressentirez une crise de panique et d’anxiété en un instant », conclut-il.

La production de la série se poursuit toujours dans la ville de Atlanta. Jusqu’au moment, Netflix Il n’a pas présenté une première fenêtre approximative et on ne sait pas dans quelle mesure sa production a été avancée, mais heureusement aucun cas positif de Covid n’a été signalé parmi les travailleurs ou les acteurs.