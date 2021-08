Stranger Things Star fait allusion à une saison 4 plus grande et plus sombre

Nous avons peut-être beaucoup entendu parler de David Harbour Choses étranges saison 4, qu’il était heureux de taquiner lors de sa Veuve noire tournée promotionnelle, mais la co-star Gaten Matarazzo a récemment fait allusion à une sensation plus « mature » de la nouvelle saison dans une interview, et maintenant Natalia Dyer a révélé un peu plus sur les choses « plus sombres » à venir dans la quatrième saison dans une interview avec W Magazine. Bien qu’elle ne puisse pas entrer trop dans les détails pour des raisons évidentes, elle a certainement pu faire allusion à à quoi ressemblerait la nouvelle saison.

« Je ne peux pas dire grand-chose. C’est plus gros, c’est plus sombre, et ça va être génial. [Laughs] C’est une question si difficile. Je me dis ‘Je peux dire ça’, mais ensuite je me dis ‘Oh, je peux ?’ Je ne suis pas sûr… Vous savez, on reprend un peu là où on s’était arrêté. [Laughs] J’ai vraiment dit les choses les plus génériques. Ils nous ont mis dans une position très difficile. Je le dis à chaque saison, mais je suis vraiment excité. Je pense que les acteurs et l’équipe le sont aussi – nous sommes tous étonnés que malgré tout, nous ayons pu continuer à travailler. Et je dirai que j’en suis vraiment venu à admirer les « enfants » de notre émission. Ce ne sont plus des enfants. »

Elle a poursuivi: « Et il y a eu des choses plus importantes et plus folles à chaque saison depuis la première. Je suis en partie tellement excitée à propos de celle-ci parce que la façon dont nous l’avons tournée est si différente, si étirée, vous savez? Il y a des choses que nous avons filmées il y a un an et demi, ce qui est un peu fou de continuer à travailler dessus, du genre « Qu’avons-nous tourné ? C’était il y a si longtemps. » Je suis vraiment curieux de le voir, même si cela prendra un certain temps. Nous ne savons pas quand, mais bien sûr, vous montez après avoir terminé, donc ce sera une minute. «

Alors qu’à un moment donné, on pensait que la saison 3 serait la dernière série de la série, et pendant un moment la fin de Jim Hopper, l’annonce de la saison quatre a été une surprise bienvenue, et maintenant on parle déjà d’une cinquième saison potentielle également. étant en considération. Avec un énorme écart entre la diffusion de la saison 3 et de la saison 4 en raison de la pandémie de Covid, il est juste de dire que le nombre de téléspectateurs sera énorme lorsque les nouveaux épisodes arriveront enfin l’année prochaine, sécurisant à peu près cette cinquième et probablement dernière saison .

Le producteur Shawn Levy a récemment parlé à Collider de l’avenir de la série et de la façon dont « la fin est en vue ».

« J’ai la fin en vue. Le [Duffer] les frères ont la fin en vue. Il y a un plan et cela aussi sera partagé pas tout à fait dès que la saison 4 sortira, mais assez tôt. Je peux dire ceci. Non, on s’invente au fur et à mesure et il y a une fin de partie, si vous voulez », a déclaré Levy.

La nouvelle saison de Choses étranges arrivera enfin sur Netflix début 2022.

Sujets : Choses étranges