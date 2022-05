Stranger Things : ses créateurs avouent travailler sur un spin-off

NETFLIX

Les frères Matt et Ross Duffer songent à étendre l’univers de la série Netflix. Découvrez quel acteur sait tout sur la prochaine série dérivée !

©IMDBStranger Things aura un spin-off selon ses créateurs.

Ce vendredi 27 maifans de choses étranges aura la meilleure des nouvelles : le premier tome du quatrième saison sera présenté en première dans Netflix. Et c’est que, après une longue pause due à la pandémie de coronavirus, enfin le casting mené par Millie Bobby Brown est prêt à revenir sur la plateforme de streaming. Cependant, ses créateurs pourraient surprendre les fans avec une idée complètement originale.

On parle de Matt et Ross Duffer, les frères chargés de penser et de réaliser cette fiction qui a conquis le monde juste au moment où Netflix est devenu la nouveauté mondiale. Et c’est qu’en 2016, il a marqué un avant et un après en ce qui concerne les heures de lecture et les chiffres de streaming. La clé? Un casting de jeunes complètement inconnus et une intrigue captivante où le surnaturel devient pertinent.

Avec la première de ce quatrième volet, ses followers pensent que la grande franchise pourrait toucher à sa fin. Mais l’histoire dans faucons a encore trop à explorer. C’est ainsi que les frères Duffer ont déclaré à Variety, qui dans une interview a assuré qu’ils avaient l’intention de continuer à étendre l’univers de choses étranges. « Nous avons une idée de spin-off qui nous passionne »ont-ils révélé.

Respectant la stricte confidentialité de ce type de projets, ils ont ajouté : «Nous n’avons encore parlé à personne de l’idée, et encore moins l’avons-nous écrite.”. Cependant, ceux qui travaillent avec eux pourraient commencer à remarquer quelques indices. Il a été finn loup-garouqui donne vie à Mike Wheeler dans la fiction, qui a découvert de quoi parlera cette série dérivée. « À part Finn, personne d’autre ne le sait ! Ce sera une prémisse très différente..

En tout cas, ils ne dérogeront pas à l’énorme phénomène de Netflix, puisqu’ils sont déjà en train d’écrire le scénario de la cinquième et dernière saison. « Ne nous poussez pas, mais l’écart entre les livraisons devrait être un peu plus court cette fois-ci, car nous avons déjà un premier schéma et nous ne pouvons pas imaginer qu’il y aura une autre pause forcée de six mois. »ont conclu les créateurs de choses étranges.

