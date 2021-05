Stranger Things Saison 4 Set reçoit la visite de l’acteur Freddy Krueger Robert Englund

Dans un récent tweet, Robert Englund, célèbre acteur connu pour son rôle emblématique de Freddy Krueger dans ‘Freddy‘série, a révélé qu’il était sur le plateau d’Atlanta pour Choses étranges saison 4. La populaire série Netflix, qui rend hommage aux films d’horreur et de science-fiction de la fin des années 70 et 80, a déjà eu quelques rappels de Freddy. Donc, voir l’homme lui-même sur le plateau est assez excitant pour les fans de genre.

Je suis à l’intérieur d’Atlanta pour tirer @strangerthings Rosenbaum est entré en moi cette semaine sur son émission @insideofyoupodcast – regardez ça ???? ???? https: //t.co/1GzZ9P03xl Écoutez: https: //t.co/ITf8xcD3tu Watchhttps: //t.co/zeNiEpfRJdpic.twitter.com/PIT5cKsXc8 – Robert B. Englund (@RobertBEnglund) 11 mai 2021

De retour en novembre 2020, le Choses étrangesLe compte Twitter a annoncé le casting de Robert Englund lors de la quatrième saison de l’émission à succès Netflix. Englund jouera Victor Creel, décrit comme « un homme perturbé et intimidant emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950.

Robert Englund alias Victor Creel est un homme perturbé et intimidant qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950. pic.twitter.com/QsuaGTVqDf – Choses étranges (@Stranger_Things) 20 novembre 2020

Les fans reconnaîtront Robert Englund comme Freddy Krueger du hit de 1984, Le cauchemar sur Elm Streetet ses nombreuses suites. Depuis la sortie du film, Krueger est devenu un nom familier, effrayant les adultes et les enfants depuis trente-cinq ans. Ce casting fait de même pour Choses étranges, Qui sont connus pour avoir joué les stars de films célèbres des années 80 tels que Winona Ryder, Matthew Modine et Sean Astin.

Parallèlement à son travail en tant que Freddy Krueger, Englund a joué dans un épisode de Surnaturelet a exprimé The Riddler dans l’animation Le Batmansérie entre 2005 – 2007. Depuis ses débuts au cinéma en 1973, il est apparu dans plus de 75 films et quatre émissions de télévision. Et il est même remonté dans le fauteuil de maquillage pour incarner à nouveau Freddy Krueger dans un épisode de Les Goldberg.

En plus de confirmer le casting d’Englund en 2020, il a également été révélé qu’Eduardo Franco, Jamie Cambell Bower, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko et Joseph Quinn ont tous rejoint les émissions en tant que nouveaux personnages récurrents. Ce mélange d’acteurs incarnera des personnages d’Eddie, le chef du club de D&D du Hawkins Middle School, au colonel Sullivan, qui « croit savoir comment arrêter la perversité à Hawkins une fois pour toutes ».

Choses étranges 4a été annoncé en septembre 2019, quelques mois seulement après la sortie de la troisième saison à succès. Le tournage a commencé en février de l’année dernière, mais a été interrompu en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Après plusieurs retards, le tournage s’est poursuivi en septembre 2020. Au cours de ces retards, les Duffer Brothers, qui écrivent et produisent l’émission, ont révélé qu’ils avaient fini d’écrire la dernière saison et avaient une feuille de route confirmée pour l’orientation de l’émission.

La semaine dernière, une deuxième bande-annonce a été publiée, montrant l’intérieur du laboratoire Hawkins et ses jeunes occupants. Dans le teaser d’une minute, nous voyons le dos et entendons la voix du personnage de Matthew Modine de la première saison, Brenner. On ne sait actuellement pas si Modine reprendra son rôle du diabolique Dr Brenner. À la fin du dernier teaser, nous avons un aperçu d’un jeune Eleven (joué par Millie Bobby Brown) suggérant des flashbacks potentiels sur le temps d’El dans le laboratoire avant qu’elle ne s’échappe avant la première saison.

Le premier teaser a été publié le jour de la Saint-Valentin l’année dernière, intitulé à juste titre « From Russia With Love », qui a révélé que le chef de la police Hopper (joué par David Harbour) est en vie après sa mort apparente à la fin de la troisième saison. Jusqu’à présent, on en sait peu sur la quatrième saison, mais elle a été taquinée comme la « saison la plus effrayante à ce jour » par Gaten Materazzo, qui joue Dustin. On ne sait actuellement pas quand la quatrième saison sera diffusée, mais elle devrait sortir à la fin de cette année / au début de l’année prochaine.

