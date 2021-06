Stranger Things Saison 4 Nouveaux acteurs et personnages révélés

Bien que nous ne sachions toujours pas quand Netflix nous ramènera à Hawkins, Indiana, pour la quatrième saison très attendue de Choses étranges, nous avons un premier aperçu de quatre nouveaux personnages qui arrivent dans la série quand elle revient enfin. L’une des plus grandes nouvelles du troisième jour de Geeked Week, les frères Duffer ont fait leur apparition pour annoncer la nouvelle distribution et un petit aperçu des personnages qu’ils joueront.

Après avoir posté sur Twitter l’annonce d’un « appel nominal », l’officiel Choses étranges handle a posté quatre photos individuelles des nouveaux membres de la distribution, qui étaient toutes volontairement à l’envers. Cette nouvelle arrive peu de temps après l’arrivée de la première bande-annonce de Stranger Things Saison 4, taquinant le retour du Dr Brenner.

Dans l’ordre, les nouveaux arrivants sont Amybeth McNulty, vu récemment dans Anne avec un E, Myles Truitt, de Reine du sucre et Famille mafieuse noire, Regina Ting Chen, de Reine du Sud et Le faucon et le soldat de l’hiver, et Grace Van Dien, de Charlie dit et Le village. Non content de révéler les acteurs, Netflix a également publié les noms des personnages et un brief alléchant sur chacun, qui ont tous une petite piqûre dans la queue. Voici le bilan officiel.

Amybeth McNulty incarnera Vickie, une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés.

Myles Truitt incarnera Patrick, une star du basket-ball de Hawkins qui a des amis, du talent et une belle vie… jusqu’à ce que des événements choquants rendent sa vie incontrôlable.

Regina Ting Chen dans le rôle de Mme Kelly, une conseillère d’orientation populaire qui se soucie profondément de ses élèves, en particulier de ceux qui ont le plus de difficultés.

Grace Van Dien dans le rôle de Chrissy, la pom-pom girl principale de Hawkins High et la fille la plus populaire de l’école. Mais sous la surface apparemment parfaite se cache un sombre secret.

McNulty a fait une apparition sur le tournage de la série pendant le segment des Duffers, entrant pour dire bonjour, comme vous le faites, mais il n’y avait pas plus de détails sur son personnage ou le reste des nouveaux visages. Nous devrons évidemment juste attendre patiemment comme de bons petits enfants que le tournage se termine et que Netflix ait l’impression d’avoir assez souffert.

Alors que la majorité des personnes sur Twitter étaient heureuses de voir les nouveaux ajouts, et même de voir quoi que ce soit à propos de la saison à venir, certains n’étaient pas aussi satisfaits de l’annonce, déçus que les Duffers aient apparemment détourné l’attention des personnages originaux toujours là. depuis que tout a commencé.

Ils ont présenté comme 3 nouveaux habitués et 8 nouveaux personnages récurrents plus tôt cette année. Billy, Max et Robin étaient les seuls ajouts que je pouvais tolérer et ils devraient certainement se concentrer davantage sur le casting qu’ils ont déjà. — ???????????? ???????????????????????? • ???????????????????????? ?????????????????????? (@azurealcantara) 9 juin 2021

Je pense que les Duffers deviennent paresseux ou s’ennuient en développant les personnages qu’ils ont déjà, puis ils continuent d’introduire de nouveaux personnages chaque saison et oublient leurs personnages principaux lol — liz zenik ???? (@spaceprinceben) 9 juin 2021

Il faut vraiment souligner que tout le monde n’est pas sorti vivant de la troisième saison, donc avoir quelques corps de plus là-dedans ne serait probablement pas une mauvaise chose. Cependant, nous savons que Hopper est vivant. Avec des rumeurs selon lesquelles cette saison nous emmènera hors de Hawkins et dans le plus large Choses étranges monde, il n’est pas exagéré de croire que quelques nouveaux visages y contribueront. La façon dont tout cela est lié sera révélé en temps voulu, mais pour tous les fans de la série, ce moment ne pourrait pas venir assez vite, même si cela s’était produit hier.

