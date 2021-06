Stranger Things Saison 4: Netflix introduit de nouveaux ajouts à la série à succès

La série à succès Netflix Choses étranges a entre-temps commencé la production du 4ème saison peut reprendre après que les producteurs de la série mystère ont dû interrompre le tournage pendant quelques mois en raison de Corona. Pour satisfaire les nombreux fans, le fournisseur de streaming accorde La semaine des geeks de Netflix une mise à jour rapide sur les nouveaux épisodes.

Les frères Duffer, en tant que créateurs de la série, présentent étonnamment 4 nouveaux ajouts à la série dans une courte vidéo. Les jeunes héros Mike, Dustin, Lucas, Will et El viennent ainsi s’ajouter à la clique jurée qui continue de faire face à l’horreur d’Upside Down dans la petite ville de Hawkins.

L’acteur de Dustin Gaten Matarazzo a récemment annoncé un mystérieux club à Hawkins : Le club des flammes infernales. Peut-être que l’un ou l’autre des jeunes est l’un d’entre eux ?

Stranger Things 4: Ce sont les 4 nouveaux ajouts

Les nouveaux arrivants à Hawkins incluent les personnages suivants :

Vicky, joué par la star de « Anne with an E », Amybeth McNulty, rejoint le gang. L’adolescent est décrit comme un nerd cool qui n’est pas tombé sur la gueule et qui va immédiatement prendre d’assaut le cœur de l’un des personnages principaux. Qui tombera amoureux de Vickie est encore un secret.

Patrick, joué par Myles Truitt (« Black Lightning »), arrive à Hawkins High School en tant que star populaire du basket-ball. Cependant, sa vie jusqu’à présent devient de plus en plus incontrôlable au cours de la saison – ce qui est certainement dû aux événements mystérieux.

Mme Kelly (Regina Ting Chen) commence son poste à l’école secondaire Hawkins en tant que nouvelle tutrice. Elle est rapidement devenue une enseignante populaire et s’est engagée avec véhémence à aider ses élèves.

Chrissy (Grace Van Dien) est une pom-pom girl et la fille la plus populaire de l’école. Mais il devient vite clair qu’il y a un sombre secret derrière la façade impeccable. Plus n’est pas encore révélé ici non plus.

Les rôles principaux incluent une réunion avec les jeunes héros Millie Bobby Brown comme El, Finn Wolfhard comme Mike, Gaten Matarazzo comme Dustin, Caleb McLaughlin comme Lucas, Noah Schnapp comme Will, Sadie Sink comme Max, Natalia Dyer comme Nancy, Charlie Heaton comme Jonathan , Joe Keery comme Steve et Winona Ryder comme Joyce Byers et David Harbour comme shérif Hopper.

Détails de la première histoire avec le shérif Hopper

On en parle beaucoup Scénario de la saison 4 pas encore révélé. Une chose est sûre cependant : nous serons une résolution au Le destin du shérif Hopper expérimenté qui à la fin par une porte dans À l’envers apparemment emmené en Russie et détenu là-bas.

De plus, dans la finale de la troisième saison, le Porte vers de nouveaux mondes ouverte. Cela rendra le Histoire plus grande et Hawkins n’est plus le seul objectif de la série, ont promis les frères Duffer. Il y a des indications initiales que d’autres pays comme l’Amérique du Sud joueront également un rôle. De plus, certains des héros adolescents ont quitté Hawkins et ont déménagé dans de nouvelles régions. Il reste passionnant de savoir s’ils reviendront dans les nouveaux épisodes.

Stranger Things 4 ne sera pas sur Netflix avant 2022 ?

« Stranger Things 4 » est actuellement toujours en production. Une date de sortie n’a pas encore été fixée. On peut se demander si les nouveaux épisodes apparaîtront cette année. Netflix est beaucoup plus susceptible de mourir 4e saison pas avant 2022 démontrer.

Cela signifie que les nouveaux épisodes devraient commencer près de trois ans après la première de la troisième saison (2019). Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas fini après la quatrième saison. Les créateurs de la série ont déjà confirmé qu’au moins encore une 5ème saison devrait venir.