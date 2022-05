Stranger Things, saison 4 : durée officielle des 9 chapitres

Netflix

La saison 4 de Stranger Things arrive cette semaine et on savait quelle sera la durée de chacun de ses chapitres. Ce sera le versement le plus long jusqu’à présent!

La semaine a commencé différemment chez les fans de choses étrangespuisque ce vendredi 27 mai, le tome 1 de la saison 4 sera disponible sur le service de streaming Netflix. Ce seront les retrouvailles avec les personnages après trois ans et on s’attend à ce que la fureur soit renouvelée, maintenant avec de nouveaux moments qui resteront dans la mémoire du public, qui profitera de l’épisode le plus complet à ce jour. Voyez combien de temps durent leurs épisodes !

La prochaine intrigue du programme créé par les frères Duffer se déroule six mois après la bataille de Starcourt, qui a laissé de grandes conséquences dans la vie des protagonistes. Pour la première fois, la bande d’amis est séparée et tente de faire ses prochaines étapes à l’école, mais une nouvelle menace surnaturelle arrive à Hawkins et pourrait mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

Ces derniers jours, la production a présenté les huit premières minutes de son premier chapitre sur les réseaux sociaux. Dans l’avance on observe le retour du Docteur Brenner ans avant le début de l’émission, poursuivant ses expériences au Hawkins National Laboratory. On y découvre que augmenter C’est lui qui s’est débarrassé des autres enfants qui avaient des pouvoirs, mais la raison de ses actions n’a pas encore été révélée.

Cependant, ce n’était pas la seule chose annoncée récemment. Comme cela a été communiqué par le passé, le quatrième volet sera divisé en deux volumes et on vient d’apprendre que la première partie sera composée de 7 chapitres, tandis que la seconde n’aura que 2 épisodes. Ensuite, nous vous apportons la durée de chacun d’eux :

Chapitre 1: 1 heure, 16 minutes

Épisode 2: 1 heure, 15 minutes

Chapitre 3: 1 heure, 3 minutes

Chapitre 4: 1 heure, 17 minutes

Chapitre 5: 1 heure, 14 minutes

Chapitre 6: 1 heure, 13 minutes

Chapitre 7: 1 heure 38 minutes

Chapitre 8 : 1 heure, 25 minutes

Chapitre 9 : 2 heures, 30 minutes

comme vous le verrez, saison 4 de choses étranges Ce sera le plus long en termes de durée de ses épisodes. Le tome 1 avec 7 d’entre eux sera disponible à partir de ce vendredi 27 mai et le tome 2 sortira le 1er juillet. Netflix a annoncé qu’il aura un cinquième volet, mais ce sera le dernier de l’histoire, nous pourrions donc y trouver les raisons de son extension.

